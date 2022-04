Nelle scuole ’Bella ciao’ E la ’lezione’ di Del Giudice

Si celebra ogni anno ma da tanto tempo non era così sentita come in questa occasione. Parliamo della festa della liberazione di Massa dal nazi-fascismo il cui 77° anniversario ricorre il prossimo 10 aprile. Ma potremmo anche parlare della liberazione di Montignoso (8 aprile), di Carrara, della Lunigiana e più in generale della Liberazione dell’intera Italia che si celebra il 25 aprile. Il trascorrere del tempo, con la scomparsa via via dei protagonisti di quei tragici momenti, una certa assuefazione e il tentativo maldestro di alcuni di riscrivere la storia tralasciando la premessa fondamentale della ‘parte giusta’, ha negli anni tolto un po’ di attenzione alle celebrazioni nelle generazioni nate e cresciute in tempo di pace. Ma la guerra di Putin all’Ucraina, una guerra ai valori della libertà e della democrazia, ha rimesso indietro l’orologio del tempo facendo riflettere molti sulle vere conquiste che partirono proprio da quell’aprile del 1945. Ecco perchè stavolta la festa della liberazione assume un significato attuale.

E non mancano le iniziative originali. La sezione dell’Anpi ’Patrioti Apuani-Linea Gotica’ ha pensato di chiamare in causa le scuole consegnando agli istituti superiori della città una chiavetta Usb contenente l’intervista al comandante partigiano Pietro Del Giudice, realizzata nel 1994 da Andrea Lazzoni di Antenna 3, che racconta gli ultimi giorni dell’occupazione nazi-fascista. Inoltre l’Anpi ha fatto omaggio alle scuole dello spartito e del testo della canzone ’Bella ciao’, simbolo della Resistenza italiana e oggi utilizzata in tutto il mondo per affermare i valori universali della libertà e dell’opposizione a tutte le dittature e a tutte le guerre. ’Bella ciao’ negli anni è stata riarrangiata da tanti (dei Modena City Ramblers e di Goran Bregovic le versioni più riuscite), la cantano ovunque e in tutte le lingue. Un ulteriore slancio è arrivato dalla serie di culto ‘La casa di carta’.

Pietro Del Giudice (1914-2000) è stato uno dei grandi protagonisti di quel tempo. Un personaggio incredibile, da film. Nato a Montignoso, da giovane prese i voti sacerdotali ma abbandonò la tonaca nel 1944 per dirigere la Resistenza nel settore di Massa e Montignoso. Dopo la strage di Forno del 13 giugno del 1944, assunse il comando della nuova formazione dei ’Patrioti Apuani’ che operarono sulle nostre montagne alle spalle della Linea Gotica. Capitanò i suoi uomini con saggezza e moderazione. Diede un importante contributo alla riuscita offensiva finale su Massa dell’aprile 1945, per ammissione dello stesso generale tedesco Kesselring.

Uomo di lungimirante cultura, divenne a guerra finita, all’età di 31 anni, il primo prefetto di Apuania. Contribuì con la sua opera pacificatrice all’attenuarsi dell’odio fratricida. Amava infatti ripetere di non guardare al colore politico di una persona, ma al suo operato. "Il giorno della liberazione – spiegava Del Giudice – ebbe fine per la nostra città un periodo tragico: guerra, fame, bombardamenti, occupazione tedesca, stragi di civili a Forno, alle Guadine, alle Fosse del Frigido. Non fu tuttavia un periodo di sola paura, dolore e rassegnazione: si manifestò anche la reazione attiva delle persone, attraverso la lotta dei partigiani contro il fascismo e l’occupazione tedesca, l’opposizione dei civili ai tedeschi, il coraggio delle donne massesi nella ricerca del cibo e nel sostegno espresso alla lotta partigiana. Il Comune di Massa, per il comportamento della sua popolazione, ricevette la Medaglia al merito civile e la Provincia, prima in Italia, ottenne la Medaglia d’Oro al valor militare".

Luca Cecconi