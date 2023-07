Nella morsa del caldo Consigli utili per gli anziani

Aumentano del 40 per cento le richieste di soccorso per il caldo, a chiedere aiuto sono le fasce più deboli. I medici: "è importante bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde e utilizzare l’aria condizionata con attenzione". Sono giorni difficili, il caldo che colpisce le città arrivando a picchi che vanno oltre i 40 gradi, così l’Asl corre ai ripari con un numero per le situazioni di difficoltà.

"Il primo riferimento - spiega la direttrice del distretto Monica Guglielmi - è il proprio medico di medicina generale nei giorni feriali e la guardia medica la notte e nei giorni festivi e prefestivi. Inoltre la zona distretto delle Apuane mette a disposizione il numero di telefono 0585 - 49 37 02 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30". Invece per la zona distretto della Lunigiana è possibile contattare il numero 1500, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. "I cittadini possono rivolgersi a questi numeri per segnalare situazioni di difficoltà non urgenti —prosegue la direttrice—. In ultima istanza ci sono poi sempre i servizi di 118 e Pronto soccorso. Sono in particolare gli anziani a dover porre attenzione alle piccole azioni quotidiane per vivere i mesi più caldi dell’anno con maggiore serenità".

Poi ci sono le buone pratiche per evitare i colpi di calore sono una base per evitare problematiche rilevanti. "Il primo consiglio - a parlare è il direttore del dipartimento delle specialità mediche dell’Asl, Roberto Andreini - è quello di ricordarsi di bere molta acqua. Per la popolazione anziana può essere più difficile in quanto il senso della sete diminuisce con il passare degli anni, un po’ come succede anche, ad esempio, con le ore di sonno. Non solo, alcune patologie, come quelle del tratto urinario, non aiutano a bere in maniera adeguata. Le persone che assumono diuretici per malattie cardiologiche devono bere una grande quantità d’acqua per compensare quella espulsa, in maniera da idratare bene l’organismo".

"Per idratare – prosegue – il proprio corpo, è sempre bene bere acqua naturale, possibilmente a temperatura ambiente, mentre è altamente sconsigliata l’assunzione di alcool e di bevande gassate. I prodotti di automedicazione a base di potassio e magnesio non sempre sono indicati per il rischio di gravi disturbi elettrolitici: prima di assumerli è consigliabile chiedere al proprio medico curante. Un’altra buona pratica da seguire con il caldo torrido di questi giorni è quella di mangiare, salvo controindicazioni, tanta frutta e verdura".

"Sono – prosegue – gli alimenti migliori per assumere la giusta quantità di nutrienti utili a controbilanciare il caldo. In ogni caso è bene fare pasti leggeri: la digestione è per il nostro organismo un vero e proprio lavoro che aumenta la produzione di calore nel corpo. Inoltre, bisogna evitare di uscire nelle ore più calde: durante le giornate in cui viene previsto un rischio elevato, deve essere ridotta l’esposizione all’aria aperta in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 11 e le 18".

"Nel caso – va avanti il medico –, è consigliato andare in posti ventilati naturalmente, mentre i luoghi con aria condizionata possono non essere ottimali. L’aria condizionata deve infatti essere utilizzata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25-27 gradi con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno. E’ poi importante vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali e scarpe comode. All’aperto è necessario proteggere la testa dal sole diretto. In auto, è bene ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio".

"E’ inoltre necessario - chiude nella sua serie di consigli il dottor Andreini - evitare di camminare sotto il sole o di effettuare esercizi fisici nelle ore più calde della giornata".