Nella mente della generazione Z. Il racconto delle bellezze locali

La Toscana vista con gli occhi degli studenti e raccontata attraverso le nuove generazioni. Si tratta del progetto ‘Carta di identità della Toscana. La toscana raccontata dalla generazione Z’ che ha coinvolto dieci istituti toscani per un totale di duecento studenti. A rappresentare la provincia sono stati chiamati gli studenti del liceo artistico Gentileschi. Il progetto è stato interamente sponsorizzato dal consiglio regionale toscano su idea del presidente Antonio Mazzeo, e realizzato dai duecento studenti con il supporto di ‘Fondazione Sistema Toscana’.

Di ieri la presentazione del lavoro svolto per Massa Carrara nella sede del Gentileschi di via Sarteschi alla presenza dell’assessora alla cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi e di quella al turismo e politiche giovanili di Massa Giorgia Garau. Un viaggio alla scoperta del proprio territorio dove sono stati messi in luce gli elementi più rappresentativi del patrimonio culturale, partendo dalla suggestione di cinque tematiche viaggio per la storia, alla scoperta dell’autenticità, a contatto con la natura, vivere la Toscana contemporanea e in cammino su antichi tracciati.

Elementi che gli studenti del Gentileschi hanno raccolto in video, interviste, annotazioni, audio, diari di viaggio e sopralluoghi nei luoghi simbolo di Massa e Carrara come per esempio le cave di marmo, il rifugio antiaereo della Martana, le spiagge del litorale, ma anche l’Accademia di belle arti, palazzo Binelli e molto altro. Insomma un viaggio collettivo di ragazzi che non si conoscevano ma si sono ritrovati insieme a condividere i loro territori di origine. I lavori dei ragazzi si possono consultare sul sito www.generazionetoscana.it, una sorta di pagina promozionale delle varie città coinvolte con tanti spunti su cosa fare, dove vedere luoghi di interesse, dove fare sport, passeggiate all’aria aperta, persino cosa fare la sera. Oltre a Massa Carrara le altre Province coinvolte sono Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo e Prato.

Ad accompagnare i ragazzi in questo viaggio sono stati Sasha Alberti di Fondazione Sistema Toscana, la vice dirigente Francesca Beccari, e le insegnanti Tiziana Corbani, Sonia Garofalo e Paola Ceccopieri. Oltre agli studenti dell’artistico Gentileschi nei video compaiono anche i ragazzi della scuola del marmo Tacca, che spiegano come funziona il loro istituto e quali sono le peculiarità di una scuola specializzata nella lavorazione del marmo.

Alessandra Poggi