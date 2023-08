Nel mirino della Consulta: Escavazione in Galleria a Massa Carrara - Le Richieste dei Tecnici

Il Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane dopo circa un anno di ‘silenzio’ istituzionale e politico si appresta ad andare al voto per l’adozione da parte del consiglio regionale. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta del presidente Eugenio Giani, ha firmato la delibera con cui approva lo strumento di pianificazione dell’area parco, comprese le modifiche e correzioni emerse in fase di discussione e valutazione, e le invia alle commissioni competenti per poi farle approvare in consiglio regionale per il primo vero voto politico previsto per la fine di settembre. Quindi la pubblicazione sul Burt con i 60 giorni di tempo per la fase delle osservazioni che dovranno quindi essere controdedotte e, alla fine, si torna in Consiglio Regionale per la definitiva approvazione. Tempi tecnici e burocratici previsti in meno di un anno per concludere la pratica. Nel frattempo lo strumento di pianificazione delle zone tutelate e delle aree contigue è già stato oggetto di profonda analisi da parte degli uffici tecnici di Firenze e della giunta regionale. Il 16 febbraio la consulta tecnica regionale, ad esempio, ha dato parere positivo alle modifiche introdotte alla proposta di piano "condizionato al rispetto delle norme tecniche di attuazione come indicato anche dallo studio di incidenza, ed indicazioni volte ad un’ancora più efficace tutela ambientale". In particolare la Consulta auspica "che si persegua l’obiettivo di allineare i confini dell’area parco con quelli dei Siti natura 2000 e che, nel prosieguo del procedimento, sia ulteriormente valutata la previsione di nuove Acc (Aree contigue di cava) posizionate nelle aree che nel piano del parco fino ad oggi vigente sono classificate come aree parco. In particolare auspica l’eliminazione della previsione della nuova area contigua di cava Peghini e raccomanda di porre particolare attenzione al tema dell’escavazione in sotterraneo e ai possibili impatti diretti e indiretti che ne possono derivare, con particolare riferimento al sistema degli acquiferi, che riveste grande importanza anche a livello regionale".

FraSco