Negozianti a lezione di accoglienza . Tanti iscritti ai corsi del Comune. L’info point diffuso per il turismo

Sono già una quindicina gli operatori della ristorazione che hanno aderito al progetto ‘info poiny diffusi’ del Comune di Carrara. Il progetto prevede lezioni agli esercenti sull’accoglienza dei turisti, in particolare quelli stranieri. Cosa vedere, come muoversi con i mezzi pubblici, quali sono i siti di interesse, dove mangiare o fare acquisti, queste in sintesi le materie di questo corso di formazione. Anche se molti bar e ristoranti la funzione di info point la stanno già svolgendo in autonomia. La manifestazione di interesse per diventare info point diffuso chiude lunedì, intanto da palazzo civico stanno definendo gli ultimi dettagli sul monte ore del corso e su come si svolgeranno gli incontri.

"Le attività che hanno aderito avranno un loro logo distintivo – spiega l’assessore al Turismo Lara Benfatto –, e dopo la chiusura del bando metteremo a punto gli ultimi dettagli sulle ore di formazione. L’obiettivo è quello di sviluppare la cultura dell’accoglienza e la consapevolezza che il territorio venga promosso mediante il coinvolgimento degli operatori che potranno svolgere, in parallelo alla propria attività, una prima accoglienza, fornendo informazioni sulle opportunità turistiche e culturali, sul patrimonio storico, paesaggistico, enogastronomico, sugli eventi programmati". Un tipo di accoglienza che in numerose attività viene già svolta, come per esempio nel caso di Lucilla Santucci, la titolare del bar Leon d’Oro di piazza Alberica. "L’accoglienza turistica noi la facciamo già da anni – dice Santucci –. Con l’inglese ce la caviamo, anche con altre lingue, e quando arrivano i turisti e chiedono informazioni su dove andare o cosa fare li aiutiamo molto volentieri. Benvenga questa iniziativa degli info point diffusi. La crescita di Carrara va di pari passo con la crescita dei commercianti, e il progetto di accoglienza è una buona opportunità per crescere assieme". Anche Angela Giromini dell’enoteca ‘Beviamoci su’ di via Ulivi non è alle prime armi. "Ho lavorato negli uffici del turismo della Provincia – spiega Giromini – e sono laureata in lingue. Ho aderito con convinzione perché vorrei che Carrara splendesse di turismo. Parlando diverse lingue e avendo lavorato nel mondo del turismo spero di essere di aiuto nel promuovere la città, ma anche le numerose bellezze che abbiamo in provincia. Vedo tanti turisti andare alle cave e non fermarsi a Carrara, farli passare anche dal centro sarebbe un elemento in più". "Soddisfatta per l’iniziativa Cristina Bencivinni del Bar Crema: "Questo aiuterà tutti noi commecianti a capire meglio come assistere i turisti".

L’idea di essere al servizio dei turisti piace anche a Davide Pratesi, che da poco ha riaperto assieme al cognato, lo chef Michele Lagomarsini, il ristorante la Drogheria di piazza Alberica. "Mastico l’inglese – racconta Pratesi – e mi ha spinto a partecipare il desiderio di aiutare i turisti che visitano Carrara. GLi interessati entro lunedì tramite pec all’indirizzo [email protected] oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune.