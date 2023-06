Necessaria una variante urbanistica per far ’distendere’ il colosso

La multinazionale Baker Hughes ha fame di spazi, e per farla espandere servirà anche una variante urbanistica, fondamentale per garantire lo sviluppo di una realtà che oltre a dare già molti posti di lavoro, con questa crescita ne dara ancora tanti altri. Una realtà in continua espansione e che garantirà al territorio un’iniezione di nuove leve. Di questo ne è certa la sindaca Serena Arrighi, che ieri a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, era presente al tavolo. Una firma che rappresenta un importante strumento di sviluppo.

"Baker Hughes rappresenta ormai una consolidata della realtà industriale del territorio – ha detto la sindaca Serena Arrighi subito dopo aver firmato il documento –, importante per il respiro internazionale che rappresenta e per le prospettive di lavoro che può garantire. Come amministrazione comunale di Carrara intendiamo appoggiare e supportare i piani di sviluppo che ci sono stati presentati, per garantire una opportunità occupazionale di qualità per il futuro e per le nuove generazioni".

"Dall’inizio del nostro mandato – prosegue –, circa un anno fa, sono state molteplici le occasioni di collaborazione con Baker Hughes, azienda che ha dimostrato di ben comprendere l’importanza di integrarsi con il territorio in cui opera. Tra i punti su cui abbiamo lavorato, vi sono anche idee relative al mondo scolastico e alla mobilità sostenibile, al fine di coinvolgere sempre di più tutto il territorio e i lavoratori che in esso operano. La firma di questo protocollo – conclude la sindaca –rappresenta il consolidamento di questa collaborazione, che si tradurrà in un riverbero positivo per tutte le parti coinvolte".