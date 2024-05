"Né ingrandito né demolito, ma può essere razionalizzato"

"Il porto c’è e non vogliamo certo che sia demolito, come accadde per quello del 1760, ma non vogliamo che l’ampliamento produca ulteriori problemi al litorale. E se non può essere ampliato, secondo noi può essere razionalizzato". Altermine del convegno-spettacolo al Guglielmi i Paladini Apuoversliesi hanno (ri)lanciatola loro proposta su una... riformulazione dello scalo di Marina di Carrara. "L’ampliamento del porto – ha detto la presidente Orietta Colacicco – porterebbe senz’altro un aggravamento di erosione, a causa soprattutto del prolungamento del molo di sopraflutto per 450 metri. La fascia di influenza, come ha ammesso l’Autorità portuale, non è di 500 metri, ma di 3,5 km. Il presidente Sommariva ha dichiarato di aver ricevuto un parere della Commissione di Vas (Valutazione Ambientale Strategica) di 78 pagine che però non è stato pubblicato, come impone la procedura, sia sul sito del Ministero dell’Ambiente, che su quello dell’Autorità portuale. La domanda è: si tratta di un parere o sono le indicazioni e le prescrizioni della Commissione perché il progetto sia modificato? Sta di fatto che il parere non c’è come non c’è mai stato nessun sopralluogo della Commissione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Anche questo un malinteso? E sia chiaro che il parere del Consiglio è stato sospeso, in attesa delle modifiche del progetto".