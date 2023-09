Navette gratuite per Carrarafiere

Per tutta la giornata di domani ci saranno corse speciali per raggiungere Carrarafiere dove è in programma il mega concerto di Francesco Gabbani ‘Finalmente a Casa’. Per consentire di raggiungere agevolmente Carrarafiere è stato istituito un servizio di trasporto pubblico extra. Per questa occasione Autolinee Toscane informa che in occasione del concerto di Gabbani e su richiesta del Comune, sarà svolto un servizio straordinario di navetta con due bus con partenza da Marina di Carrara (capolinea Fossa Maestra) a Carrara centro dalle 23,30 all’una di notte. Autolinee ricorda inoltre che per tutta la giornata di domani sarà possibile raggiungere Carrarafiere con la linea bus 52 che ha una frequenza di una corsa ogni 12 minuti. Mentre dall’organizzazione del concerto invitano gli spettatori ad arrivare prima delle 20, così da evitare code e perdere l’inizio del concerto.