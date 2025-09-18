Nave con gravi carenze. Fermata in porto la May B: "Troppe irregolarità"

Stop alla navigazione per la nave da carico ‘May B’ battente bandiera panamense: troppe le irregolarità riscontrate a bordo. Adesso la nave si trova nel porto di Marina di Carrara in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per riprendere la navigazione. A far scattare il fermo amministrativo è stata la Guardia costiera dopo una dettagliata ispezione da parte del personale del nucleo ‘Port tate control’ in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino e salvaguardia della vita umana in mare. Sulla nave sono state riscontrate dieci irregolarità, di cui cinque molto gravi, tra cui tensioni tra il personale, certificazioni di sicurezza emesse dallo Stato di bandiera, ma anche gravi carenze nella preparazione professionale dell’equipaggio sulla gestione delle emergenze e nella vita di bordo.

La May B rientra nella categoria delle navi general cargo o multipurpose: navi che trasportano merce varia alla rinfusa. Nel caso di specie la nave proveniente dal porto turco di Eregli trasportava coils metallici verso lo scalo marinello, e avrebbe dovuto riprendere il largo nella giornata di ieri. La nave è stata tuttavia sottoposta a fermo dopo la notizia di alcune avarie agli organi di propulsione della nave, che aveva indotto lo stesso comandante ad annullare la manovra di ingresso in porto programmata per venerdì scorso. Pur avendo ricevuto i relativi rapporti ufficiali di manutenzione e riparazione presentate dal comando di bordo, la Guardia costiera ha approfondito le generali condizioni di sicurezza e navigabilità, e così anche alla luce di una segnalazione giunta dall’International transport workers’ federation circa la sussistenza di possibili violazioni in materia di lavoro marittimo e di situazioni di tensione tra i membri dell’equipaggio per dispute personali, i militari sono saliti a bordo assieme al personale del nucleo di polizia di frontiera del commissariato di polizia di Carrara per gli approfondimenti del caso, comprese simulazioni di emergenze. La nave potrà riprendere il largo dopo aver messo mano a tutte le prescrizioni riscontrate a bordo e di successiva verifica da parte di funzionari dello Stato panamense. La May B è la prima nave fermata nel 2025 dal nucleo Psc della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, sempre molto attenta nell’attività di contrasto del fenomeno delle navi sub-standard e nella tutela della sicurezza della navigazione, degli equipaggi e dell’ambiente marino.