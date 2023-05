Nautico e alberghiero: opportunità di lavoro

Un circuito virtuoso per gli studenti del nautico ’Fiorillo’ e dell’alberghiero ’Minuto’. Ieri pomeriggio la commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi ha fatto un sopralluogo alla cooperativa Alta Marea. La prima uscita esterna della commissione è servita per toccare con mano la realtà lavorativa della cooperativa, ma anche per valutare l’ipotesi di creare un circuito con le due scuole per applicazioni dirette nel mondo del lavoro. L’idea di coinvolgere i ragazzi delle scuole è piaciuta a tutti, consiglieri di maggioranza e opposizione, che durante la visita di ieri hanno lanciato numerose proposte. Ed è piaciuta anche l’idea di organizzare delle degustazioni in loco del pescato del giorno.

Vinchesi ha parlato di un importante "percorso didattico per gli studenti, che avrebbero la possibilità di imparare a fare e a vivere". "Questo sarebbe un valore aggiunto", ha detto il capogruppo della lega Andrea Tosi. Adesso il passo successivo per il Comune sarà quello di fare da tramite tra cooperativa e studenti nell’ottica di concretizzare la collaborazione. "Oltre agli studenti del Fiorillo mi piacerebbe che il filo conduttore del progetto siano anche gli studenti dell’alberghiero. Mettiamo a loro disposizione spazi, materiale e prodotti ittici, nel caso vogliano elaborarli", ha sottolineato Batti. Per quanto riguarda le degustazioni estive i consiglieri hanno proposto di coinvolgere le realtà della vinificazione locale, così Nicola Marchetti, o dei prodotti tipici della Lunigiana da abbinare al pescato, come ha detto Massimiliano Manuel. O ancora "Fare qualcosa tutti assieme, anche con Coldiretti, come proposto dalla consigliera Letizia Carusi.

A.P