Nautica, Cna accusa le istituzioni Tongiani contro Comuni e Regione "Nessuno si occupa delle difficoltà"

"Nessuno si pianga addosso". Ne haper tutti il rappresentante della Nautica di Cna Carlo Alberto Tongiani che attacca tutte le istituzioni dopo le esternazioni dei vertici di Baglietto cheh annno parlato di un territorio inospitale e poco propenso ad aiutare chi intende investire.

"Nessuno poi si pianga addosso e venga a dire che non lo sapeva – è lapidario nel suo commento il presidente di Cna Nautica, Carlo Alberto Tongiani sul caso Baglietto – L’azienda nautica, una delle più importanti nel panorama nazionale e mondiale e che opera nella zona industriale di Carrara, ha pubblicamente lamentato sui media difficoltà logistiche nell’operare e svilupparsi a partire dall’assenza del travel lift per il varo delle imbarcazioni paventando anche l’ipotesi di investire altrove. Sta semplicemente succedendo quello che andiamo dicendo da venti anni ormai. Senza infrastrutture e dotazioni le imprese della diportistica, che sono oggi un motore economico ed occupazionale e di filiera importantissimo per la nostra provincia, se ne andranno.

E con loro i migliaia di posti di lavoro che hanno creato in questi anni. – spiega il presidente Tongiani –. Tante promesse, in tutti questi anni, a tutti i livelli ma zero risultati. Ora capisco anche perché il presidente della Regione Eugenio Giani non si è mai visto da queste parti. La Regione Toscana, che è solita prodigarsi quando si parla di imprese, non è pervenuta eppure qui ci sarebbero tante nuove opportunità, dalle nuove imbarcazioni al refitting, da raccogliere. Ma niente. Non c’è verso. Aspettiamo in gloria il nuovo piano regolatore del Porto di Carrara per capire se quel benedetto travel lift ci sarà o non ci sarà. Ho spesso la sensazione – prosegue il duto j’accuse di Tongiani – di vivere in un territorio che, per qualche strana ragione, ha sviluppato nel tempo una qualche forma di masochismo che gli impedisce di andare avanti. Il monito di Baglietto, ma nella sua stessa condizione ci sono decine di altre imprese della filiera nautica, deve far riflettere seriamente. Ma del resto fin che la barca va lasciamola andare. In questo caso andrà sicuramente altrove, lontano da qui".