Nausicaa, recupero della plastica con una competizione tra studenti

Un progetto per raccogliere e riciclare gli imballi in plastica è quello che sta per entrare nel vivo della campagna scolastica di formazione messa in atto da Nausicaa per gli alunni delle scuole del territorio. ’Plastic Challenge’ è il nome dell’iniziativa e coinvolgerà la scuola dell’infanzia, la primaria e le medie. "La lotta ai rifiuti in plastica – sottolineato il presidente della multiservizi, Antonio Valenti – è una delle iniziative concrete che la nostra società ha intenzione di portare avanti con determinazione. Questo progetto scolastico prevede una sorta di challenge, ossia una competizione a scopo ambientale, per premiare quelle classi che, alla fine, risulteranno più virtuose nel recupero degli imballi di plastica. Puntare sui giovani è un modo per coinvolgere anche le famiglie e quindi un numero più vasto di cittadini". Il progetto, infatti, prevede delle sfide nella raccolta degli imballaggi plastici, che possono essere portati presso il ’mangia plastica’ davanti all’edificio comunale di piazza 2 Giugno a Carrara: le classi che recupereranno più rifiuti saranno premiate da Nausicaa".

"Proprio qualche settimana fa – ricordato l’assessore alle partecipate, Carlo Orlandi – abbiamo ottenuto un risultato incoraggiante e soddisfacente, grazie alla consulta giovani e agli studenti della scuola Galilei. con cui, assieme a Nausicaa, è stata raccolta una tonnellata di rifiuti, prevalentemente plastici. Puntare sui giovani è importante, proprio per investire sulla loro sensibilità ambientale e formare i cittadini del domani. Per questo, anche come amministrazione comunale siamo soddisfatti del progetto scolastico di Nausicaa, mirato ad un’attenta gestione degli imballi di plastica". Per il contest annuale saranno previsti tre premi dal valore di 1000 euro ciascuno, con ulteriori due sfide minori, con premi da 500 euro.