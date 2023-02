Nausicaa pronta al ’relamping’ Le luci pubbliche saranno tutte a led

di Daniele Rosi

Puntare sul risparmio energetico e perfezionare l’illuminazione pubblica. Questi gli obiettivi di Nausicaa illustrati nella commissione congiunta Bilancio e Lavori pubblici, presiedute da Benedetta Muracchioli e Silvia Barghini. A poco meno di un mese dall’avvio del nuovo contratto affidato a Nausicaa, che partirà a marzo, in commissione sono state spiegate alcune idee sulla futura gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, soprattutto per l’installazione delle luci a led; più misure atte a sensibilizzare la cittadinanza a un uso consapevole dell’illuminazione. Oltre alla direttrice di Nausicaa, Lucia Venuti, a spiegare in commissione gli interventi è stato l’ingegner Benedetto La Rosa, chiamato a rispondere ad alcune precisazioni poste dai consiglieri durante l’incontro su come funzioni il contratto della partecipata.

"Questo è un contratto in house - ha spiegato La Rosa - dove non viene dato nulla in subappalto tranne le opere edili. Abbiamo una parte a canoni e un’altra con somme a disposizione per problematiche straordinarie o miglioramenti". Buona parte dell’incontro si è soffermato sull’illuminazione pubblica comunale, con la volontà da parte del Comune e della stessa Nausicaa di attuare il cosiddetto ‘relamping’: vale a dire, la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con quella a led di ultima generazione e basso consumo. "Nel territorio comunale abbiamo 8mila punti luce e di questi 7mila sono di proprietà del Comune - ha illustrato l’ingegnere - e milleduecento già aggiornati a led. E’ una tecnologia che permette risparmi anche oltre il cinquanta per cento. Con le tariffe di adesso, sarebbe un progetto in cui in pochi anni l’investimento verrebbe ripagato". Relamping sui cui il Comune, come affermato dall’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni, ha già messo in preventivo una prima cifra di 75mila euro per proseguire con le sostituzioni. Tra gli argomenti dibattuti, anche l’utilizzo della gestione della luce che si attua all’interno degli edifici scolastici. "Il problema nelle scuole è per l’uso improprio che si fa – sostiene La Rosa – perché rimangono luci accese nei corridoi dal primo mattino e nessuno si ricorda di spegnerle quando arriva il sole. Anche in questo caso il led permetterebbe, oltre al basso consumo, di mettere in campo delle autoregolazioni per adeguare e integrare l’apporto di luce naturale con quella artificiale. Ritengo corretto attuare una campagna di sensibilizzazione con le scuole e spiegare il problema".