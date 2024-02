"Nausicaa poco chiara. Orlandi guardi i conti"

"Mi appello all’assessore Carlo Orlandi affinché controlli i conti di Nausicaa". Prosegue il dibattito politico intorno al futuro della partecipata del Comune. Questa volta ad alzare i riflettori sull’azienda è il segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, con un intervento in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente di Nausicaa Antonio Valenti. "Dopo le folli dichiarazioni pubbliche di Valenti, mi appello a Carlo Orlandi e alla sindaca Serena Arrighi – commenta Pieruccini - che ci ha messo sei mesi per individuare il nuovo presidente e si vede con quali risultati. Al tempo del concordato preventivo Valenti era sindaco revisore assieme a Bruno Munda e abbiamo visto com’è andata a finire sugli investimenti immobiliari da capire. L’utilizzo di risorse pubbliche impone cautele, obblighi e responsabilità in capo a coloro che concorrono alla loro gestione".

Il segretario provinciale torna poi sul contratto firmato con Baker Hughes, definito ‘fumoso e con clausole capestro’, chiedendosi cosa sarà fatto della sede di Viale Zaccagna. "Chi lo sa non lo dice perché pare ci sia un patto di riservatezza; situazione su cui la Lega chiederà un parere legale". Spazio anche ad alcune osservazioni del segretario sulle cremazioni in graduale aumento al forno crematorio. "Dichiarazioni scomposte di Valenti sull’attività del tempo crematorio – prosegue Pieruccini - che preoccupano e confermano le 1600 cremazioni all’anno. Un dato allarmante che mette a dura prova il funzionamento del tempio con un aumento delle emissioni. Il presidente sostiene che potrebbe arrivare a 2mila l’anno. Si mette a repentaglio la salute dei cittadini cremando salme provenienti da tutta Italia per coprire i debiti contratti dall’acquisto della palazzina Mangiarotti e della Marmoteca Imm, oltre al terreno dell’area Cna costato più di un milione di euro".

Pieruccini termina poi con alcune riflessioni sul terreno di Battilana, area che sarà utilizzata dal settore igiene urbana con il deposito mezzi e quello temporaneo del vetro. "Uno spreco di denaro pubblico al buio – conclude - perché c’è un accordo di creare tra ramo Nausicaa, Asmiu e Cermec un’unica Sol, quindi occorreva aspettare. La Lega ha dato mandato a due consulenti per sviscerare fino all’osso l’operazione Battilana e capire chi ha individuato il terreno, perché proprio quello e chi sono stati gli intermediari".