Nausicaa: "Noi impegnati per migliorare"

CARRARA

È Antonio Valenti il nuovo presidente della multiservizi Nausicaa. Dopo le nomine di mercoledì della sindaca Serena Arrighi, che sono andate un po’ per le lunghe, ieri mattina si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della partecipata più grande del Comune di Carrara. Valenti succede al dimissionario Luca Cimino, che era stato scelto dalla giunta grillina di Francesco De Pasquale. La sindaca Arrighi ha scelto queste candidature tra le oltre settanta domande giunte a palazzo civico per rappresentare il Comune negli enti. E così ieri mattina l’assemblea dei soci di Nausicaa ha ratificato la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione e del collegio dei revisori.

Il cda sarà composto da Lucia Bordigoni, Pietro Parodi e Antonio Valenti (presidente), del collegio dei revisori faranno parte i riconfermati Manuela Conti e Pascal Arrighi affiancati dal neo eletto Giuseppe Innocenti. L’assemblea ha formalizzato il passaggio di consegne tra la nuova governance e quella uscente. "Cominciamo – ha detto il presidente Valenti a nome del nuovo cda – con il ringraziare l’amministrazione comunale per la fiducia che ci ha accordato, e non ultimo chi ci ha preceduto. Il presidente Luca Cimino e i consiglieri Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina ci lasciano un’azienda sana e bene organizzata. Da parte nostra siamo già operativi e siamo pronti a dare fin da subito il nostro contributo. Per ognuno di noi questa esperienza sarà sicuramente un’importante occasione di crescita professionale, ma sarà anche una sfida sul piano personale che accettiamo con impegno e determinazione, ben consapevoli dell’importanza che rivestono Nausicaa, i suoi dipendenti e i suoi servizi per tutta la città. Avremo di sicuro un’interlocuzione continua con l’amministrazione e tutti assieme faremo del nostro meglio per migliorare ancora di più i servizi e per garantire il meglio a Carrara". Soddisfatto dei traguardi raggiunti da Nausicaa sotto la sua guida l’ex presidente Cimino: "Lasciamo dopo cinque anni e mezzo, prima in Apuafarma e poi in Nausicaa, un’azienda importante che abbiamo visto crescere sotto i nostri occhi – ha detto il presidente uscente -. Per me, Gemma e Riccardo si chiude un’esperienza sicuramente impegnativa, ma anche piena di soddisfazioni sia dal punto di vista umano che lavorativo. Ci tengo quindi a fare il nostro personale in bocca al lupo al nuovo presidente e al nuovo consiglio di amministrazione per il percorso che li attende".

Non poteva mancare il benvenuto di Lucia Venuti la padrona di casa e direttrice di Nausicaa, "A nome dell’azienda – ha detto – voglio dare il benvenuto al cda che si è appena insediato. In Nausicaa siamo tutti al servizio della città e anche la nuova governance ha subito condiviso questo genere di approccio. Un saluto e un ringraziamento, infine, lo voglio fare a Luca Cimino e ai consiglieri uscenti che lasciano dietro di loro una realtà solida e in salute". Ai nuovi insediati il compito di traghettare la più grande partecipata del Comune nella più vasta area di Retiambiente, dove confluirà il ramo rifiuti dell’azienda.