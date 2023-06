Nausicaa mette in vendita la sede La società chiede una proroga per la ‘fusione’ con Retiambiente

Retiambiente può aspettare: Nausicaa prende tempo: chiederà un altro anno e mezzo di proroga per cedere il ramo ambiente al gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa, così come stabilito dalla legge regionale. Il tempo necessario per quantificare quanto vale e valorizzare il patrimonio anche attraverso la vendita della sede di viale Zaccagna. Uno stabile del valore di circa 2,8 milioni di euro in una zona strategica come l’area produttiva di viale Zaccagna, dove sono insediate aziende in espansione come Nuovo Pignone e Baker Hughes che potrebbero essere interessate agli spazi confinanti.

In vista della scissione Nausicaa intanto cerca una nuova sede dove riorganizzare i servizi. La scadenza dell’attuale proroga è fissata al 31 dicembre e la perizia per quantificare quanto vale il ramo ambientale dovrebbe essere già pronta ma sembrerebbe non essere così. Da qui nascerebbe la richiesta di un’ulteriore proroga di un anno e mezzo. Intanto il cda di Nausicaa giovedì è comparso davanti alla commissione comunale al bilancio presieduta da Benedetta Muracchioli. La delegazione formata dalla direttrice Lucia Venuti, dal presidente Antonio Valenti e da Lucia Bordigoni e Paolo Parodi del Cda, ha illustrato la chiusura in positivo del bilancio e accennato alla transizione verso Retiambiente.

"Nausicaa sta valutando di cercare una nuova sede per il ramo igiene in vista della scissione – spiega il presidente Antonio Valenti –, ma intanto stiamo lavorando per ottenere un contratto transitorio. Con il cda abbiamo valutato di chiedere una proroga di un anno e mezzo, abbiamo già mandato una pec al Comune di Carrara e in parallelo lo chiederemo ad Ato e Retiambiente. Il tempo servirà a valorizzare il patrimonio aziendale e fare una riorganizzazione complessiva. Sul valore del ramo ambiente ci sono le perizie dello scorso anno e abbiamo dato incarico a una società di farne un’altra. Sempre nell’ottica di valorizzare il patrimonio aziendale è uscita una manifestazione di interesse per vendere la sede di viale Zaccagna".

Nel corso della seduta di commissione, a cui ha partecipato anche l’assessore comunale alle partecipate Carlo Orlandi, da Nausicaa hanno spiegato che sono in corso lavori di restauro dei cimiteri cittadini, in particolare quelli dei paesi a monte (a Castelpoggio è già concluso), e che a breve partirà la famosa pulizia straordinaria da 400 omila euro, duecento già a bilancio prima del downburst e altri duecento aggiunti di recente. Sul tavolo anche come rendere efficienti alcuni servizi con il personale a disposizione.

Alessandra Poggi