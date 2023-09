Nausicaa intende comprare la Imm Due super mutui per l’acquisto

Nausicaa corre in salvataggio di Imm. L’azienda multiservizi che da mesi dovrebbe assorbire i 12 dipendenti in esubero di Carrarafiere, ha aperto un bando per individuare un operatore economico per la sottoscrizione di due mutui per l’acquisto del compendio immobiliare in vendita a Carrarafiere. In sostanza Nausicaa avrebbe intenzione di accendere un mutuo di 2 miliioni e 800mila euro per l’acquisto della palazzina Mangiarotti, della Marmoteca e dell’area occupata dalle giostre, e un mutuo da 2 milioni e mezzo per opere di sistemazione interna e di efficientamento energetico. Un’operazione che ha fatto saltare sulla sedia l’opposizione in particolare il coordinatore della Lega Nicola Pieruccini che in una nota definisce "spregiudicate queste operazioni immobiliari che vanno fermate".

Spiegando che per salvare Imm servono progetti e idee per il rilancio, Pieruccini sostiene che "la sindaca non ne sarà capace perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Con l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi non ne hanno indovinata una". E la Lega cita il concorso per i netturbini "svolto senza controllo da parte del Comune, annullato per incapacità, disinvoltura e imprudenza". "Da ieri abbiamo appreso che la direttrice Lucia Venuti ha lanciato un’esca a qualche operatore economico in vista della prossima acquisizione di parte del compendio immobiliare di Imm Su un capitale di 2 milioni 800mila se ne vanno a chiedere quasi il doppio. Somme e condizioni da capogiro con grave inebitamento del Comune. Se questo andasse a buon fine si andrebbe a impoverire la società (già scesa da 32 milioni a 12 milioni) mettendo a rischio i lavoratori e la funzione dello spazio-fiere. Nausicaa, quindi il Comune, andrebbe ad acquistare un bene di cui possiede già il 40,8 % delle quote". Sostenendo che sia sbagliato "affidare al mercato settori come le due partecipate, senza pensare invece ad un investimento serio", Pieruccini chiede chiarimenti e una riflessione.

La Lega invita la sindaca, l’assessore Carlo Orlandi e il presidente Antonio Valenti ad intervenire pubblicamente sulla questione nel prossimo consiglio comunale, per mettere al corrente i cittadini su quale sarà il progetto ed il piano di utilizzo considerato che verranno utilizzati fondi pubblici".