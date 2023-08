Nausicaa, il ‘pasticcio’ del concorso Il Comune incalza la commissione "Vogliamo subito una relazione"

La commissione che ha sbagliato le graduatorie della prova orale del concorso per diventare netturbino dovrà preparare una relazione dettagliata sull’accaduto. A chiederla è l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi dopo che la partecipata Nausicaa è stata costretta a sospendere in fretta e furia la prova del concorso che doveva svolgersi ieri. Il presidente Antonio Valenti fa sapere che l’azienda "sta aspettando i pareri dei legali per procedere". Il concorso per l’assunzione di otto nuovi netturbini è stato momentaneamente sospeso perché in seguito alle preselezioni a cui hanno partecipato 253 aspiranti, il 9 agosto sul sito internet di Nausicaa è stata pubblicata la prima graduatoria dove si menzionavano i 150 partecipanti idonei e i 103 non ammessi.

Ma a distanza di due giorni sul sito internet di Nausicaa è comparsa una seconda graduatoria che di fatto ha escluso altri 14 candidati. La commissione composta da un membro interno, un dirigente di Nausicaa, e due professionisti esterni, un ingegnere e una biologa, ha cannato la formazione della graduatoria e all’azienda non è rimasto altro da fare che sospendere momentaneamente il concorso, tra il malumore generale dei partecipanti, alcuni dei quali stanno già pensando di rivolgersi a un legale.

"La politica quello che doveva fare l’ha fatto organizzando il concorso con i sindacati e il cda – commenta l’assessore Carlo Orlandi –. La commissione ha sbagliato e mi aspetto una relazione molto dettagliata per capire di che errore materiale è responsabile la commissione. Intanto stiamo aspettando i pareri legali per capire come procedere". "Siamo in attesa della relazione della commissione – fa eco il presidente di Nausicaa Antonio Valenti –. In contemporanea stiamo aspettando i pareri dei legali in merito alla procedura da seguire dopo questo errore materiale. Dopo che i legali si saranno espressi decideremo se ripetere la preselezione, ripartire da capo o addirittura mantenere valida la prova. Per questo ci siamo rivolti a degli esperti di diritto amministrativo. Vogliamo essere certi che sia tutto preciso e rimediare nella maniera più corretta possibile". "Ci auguriamo che la questione venga risolta nel più breve tempo possibile" ha commentato a caldo Alessio Menconi segretario generale della fp Cgil.

Alessandra Poggi