"Nausicaa fa già prevenzione". Numerose le attività delle farmacie comunali

Il Pd risponde alla proposta del consigliere comunale dei 5 stelle di mettere un infermiere come Punto di primo soccorso all’interno delle farmacie comunali. E lo fa per bocca del segretario comunale Luca Barattini, che immediatamente accusa l’avversario di fare sterile polemica. "Per prima cosa, verrebbe da chiedersi come mai le idee suggerite, Martinelli non le abbia proposte e magari applicate quando era vicesindaco e assessore alle Aziende partecipate - scrive Barattini -. In seconda battuta, ci domandiamo se il suo intervento sia una provocazione per fare sterile polemica, perché non possiamo pensare che non abbia notato come le farmacie comunali, negli ultimi periodi, stiano consolidandosi sempre più come un avamposto della sanità a vantaggio dei cittadini. Tutte le campagne di prevenzione che sono state svolte e che continueranno ad essere svolte, grazie alla collaborazione con gli specialisti della medicina sono un patrimonio già messo a disposizione dei cittadini. Per onestà – prosegue Barattini – , riconosciamo che alcune di queste iniziative vennero sviluppate anche dall’amministrazione precedente - aggiunge Barattini -, ma per altrettanta onestà vorremmo che venisse riconosciuto quanto sforzo stiano facendo l’attuale amministrazione e la sua partecipata Nausicaa per fare della prevenzione un punto cardine per la salute dei cittadini. Pensiamo ai controlli per la fibrillazione atriale o a malattie subdole e dal carattere invalidante come l’endometriosi - prosegue ancora Barattini a nome del Pd -, di cui soffrono talvolta inconsapevolmente sempre più donne, anche in età giovane. O ancora: la campagna ‘Occhio al bimbo’, che ha avuto un ottimo seguito e ha permesso ai genitori che hanno aderito gratuitamente di imparare anche alcune tecniche di pronto intervento sulla disostruzione delle vie respiratorie. Ben vengano quindi i suggerimenti costruttivi in modo da migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria per i cittadini di Carrara - conclude Barattini -, ma un intervento come quello del consigliere Martinelli sembra più simile ad un voler fare sue le tante iniziative che Nausicaa sta già mettendo in campo".