Nausicaa e le Pro loco contro l’arresto cardiaco

Al via l’organizzazione degli eventi formativi sulle tecniche di massaggio cardiaco e utilizzo Dae dedicati a tutti i cittadini carraresi, dai monti al mare. L’altro giorno si è svolto il primo incontro tra Nausicaa e i rappresentanti delle Pro Loco cittadine per coinvolgere queste associazioni che hanno nella conoscenza del territorio e dei suoi abitanti un aspetto fondante. Presenti per Nausicaa il presidente Antonio Valenti, il responsabile della comunicazione Giuseppe D’Aleo, il consulente Riccardo Pollina e il presidente del Cesvot Cristiano Corsini. “Le Pro Loco rivestono un ruolo fondamentale in questo tipo di iniziative - continua Pollina - perché conoscono già da subito i cittadini che potrebbero partecipare. Avere un defibrillatore posizionato in paese non significa avere la garanzia di salvare vite, ma avere persone formate nelle vicinanze di chi ha un arresto cardiaco sì". Il prossimo appuntamento informativo per la cittadinanza sarà in occasione di Con-Vivere domenica 10 settembre alle 18 a Palazzo Binelli, Carrara. Il medico Sergio Berti, direttore di Cardiologia diagnostica e interventistica dell’Opa, illustrerà assieme a Fabio Barbieri, formatore esperto sull’utilizzo dei dispositivi salvavita Pubblica assistenza Carrara, il progetto nei dettagli assieme ad esempi reali legati all’arresto cardiaco.