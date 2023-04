Nausicaa, conti e cifre La Lega va all’attacco

CARRARA

Dopo l’intervista fatta dalla Nazione al presidente di Nausicaa, Antonio Valenti, il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini interviene per dire che il presidente ha dato risposte evasive. "Valenti è stato omissivo sui dati del forno crematorio – scrive Pieruccini –superficiale sulla situazione finanziaria e gestionale. Sul tempio crematorio di Turigliano ha risposto che ’essendoci una variabilità dovuta a molteplici fattori (quali?) non è possibile stabilire un numero preciso’. La Lega chiede se c’è un utilizzo notturno della struttura, e se sì perché? Quante salme di altri Comuni sono stati cremati? E quanti operatori specializzati sono assegnati alle cremazioni? La Lega stigmatizza pesantemente anche la risposta in merito alla situazione che ha trovato al suo insediamento? La risposta che l’azienda è una realtà sana a riprova dell’efficienza il downburst che ha impegnato notevolmente le forze e le risorse di Nausicaa. Valenti dovrebbe sapere che il Comune, proprio sulle spese del downburst di agosto ha un grosso debito nei confronti di Nausicaa. Lo scrivono i revisori dei conti nel parere sul bilancio di previsione ed è stato stimato in 693.269,50 euro. I revisori rilevano inoltre che la Regione Toscana nel frattempo aveva anche riconosciuto al Comune 1 milione e 420 mila euro, sufficienti a coprire tutte le spese. Sul punto chiediamo di acquisire le relazioni di Nausicaa e le relative certificazioni se esistono. Confidiamo nella Procura della Corte dei Conti della Toscana alla quale per legge dev’essere inoltrato l’atto. Da ultimo occorre l’obbligo di intervenire anche sulla procedura per il conferimento dell’incarico di formatore del personale delle farmacie a Riccardo Pollina contro il volere del Pd".