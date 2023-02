Naufraga il tavolo del centrosinistra Il Pd fissa le primarie ma è rimasto da solo

di Luca Cecconi

Alla fine il Pd è rimasto solo e confuso, ostaggio delle sue divisioni e della mancanza di un accordo non solo su un nome ma anche su come procedere. L’ultima riunione, quella di giovedì sera, in pratica è naufragata tra assenze, ripensamenti e ’strategie’ politiche. E’ stata ribadita la scelta delle primarie, fissate per il 26 marzo, ma a questo punto tutto potrebbe tornare in discussione. Per avere un quadro più esatto della situazione bisognerà attendere una prossima riunione convocata per martedì prossimo, 28 febbraio. Impossibile prevedere gli scenari. Le disponibilità di Bruno Ciuffi, Eleonora Biancolini e del segretario comunale Enzo Romolo Ricci rimangono sul tavolo, non più quella di Gabriele Carioli, capogruppo in consiglio, in procinto di entrare in Comune come perito tecnico. Ma ciò che resta davvero è l’assoluta situazione di stallo. Forse si attendono il nuovo segretario nazionale del partito (tra Bonaccini e Schlein) e quello regionale (tra Fossi e Mercanti)? E’ probabile, anche perchè alla prossima riunione massese avremo già il verdetto. Le primarie del 26 marzo sono al momento la soluzione indicata, ma alla fine potrebbe anche arrivare la convergenza su un nome solo. E qui torna in ballo quello di Vincenzo Tongiani, ex presidente dell’Isr della Camera di commercio, dopo che tempo fa il presidente dell’ente camerale, Dino Sodini, aveva declinato la proposta. Un altro scenario, più remoto, è quello di un ’appoggio’ a uno dei candidati civici già in gara.

Intanto registriamo che i Socialisti, presenti alla riunione con Bonini, si sono tirati indietro, i Repubblicani (assenti alla riunione) hanno già annunciato la candidatura a sindaco dell’avvocato Guido Mussi (la presentazione ci sarà martedì) e che lo stesso ex parlamentare Fabio Evangelisti, fino a poco tempo fa disposto a fare le primarie, ha deciso di correre con la sua lista, al pari dell’ex ambasciatore Cesare Ragaglini. In precedenza si erano già tirati fuori dal tavolo del centrosinistra con il Pd il Polo Progressista e di Sinistra (5 Stelle e Rifondazione) e il Terzo Polo (Azione e Italia Viva), che ancorfa devono indicare il loro candidato.

Insomma, un centrosinistra più che mai frastagliato e diviso, al pari del centrodestra che ieri ha fatto registrare le dimissioni (annunciate) dell’assessore Marco Guidi di Fratelli d’Italia, in corsa contro il sindaco Francesco Persiani della Lega. Una mossa prevedibile visto che parte del centrodestra si prepara a far cascare sindaco e giunta votando la mozione del centrosinistra nel consiglio convocato per il 1 marzo. La maggioranza per la sfiducia ci sarebbe, ma basta l’assenza o il non voto di un paio di consiglieri per far restare in carica il sindaco fino al termine del mandato. Ricordiamo che le elezioni per il primo cittadino sono comunque fissate il 14 maggio.