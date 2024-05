Natura e magia Il bosco delle... meraviglie

C’è un posto, in Lunigiana, dove la magia è palpabile. Un boschetto di castagni, vicino a un torrente dalle acque limpide. Lì di notte si sente chiacchierare, cantare e bisbigliare, di giorno tutto è silenzio. Almeno così raccontano i bambini che ci sono stati. E’ il “Bosco delle Meraviglie” di Iera dove fate, folletti, gnomi e animaletti di ogni genere spuntano come funghi qua e là accendendo la fantasia di grandi e piccini, dando l’opportunità, a chi ha piacere, di fare una scampagnata un po’ diversa dal solito. Fare questa esperienza è possibile grazie a un gruppo di amiche e ai loro mariti appartenenti al Centro per la Tutela della Montagna jerese.

Iera è un piccolo borgo del comune di Bagnone, a pochi chilometri da Treschietto, rinomato per la sua cipolla, ed è il tipico paesino lunigianese che risveglia tanti ricordi di vite passate a prendersi cura di quei castagni secolari che hanno sfamato generazioni. Ed è nel ricordo, ma anche per la valorizzazione di questo luogo, che nel 1976 è nato il Ctm che da allora porta avanti iniziative per tenere uniti i paesani e anche chi, come è successo d’altronde in tutta la Lunigiana, ha dovuto emigrare nel nord Italia o all’estero. Tutelare la montagna, i suoi frutti, chi la abita e, soprattutto, chi ne costituisce il futuro, cioè i bambini, è sempre stato l’obiettivo del gruppo di volontari guidati attualmente dal presidente Vittorio Sabino.

Tante sono state, negli anni, le iniziative dedicate ai boschi, ai funghi, alle castagne, all’aggregazione, alla condivisione e allo stare insieme, volte anche a combattere uno spopolamento sempre più diffuso. "Il bosco delle meraviglie – spiegano le volontarie – nasce da un’idea già collaudata in Piemonte e che abbiamo voluto portare, anche se in maniera ridotta, in Lunigiana. Chiunque può venire quando vuole, senza pagare nulla, semplicemente accedendo a un boschetto di castagni privato e messo a disposizione per l’uso comune. Niente di impegnativo, una semplice passeggiata che si può fare in tutta libertà, anche fino al fiume, per ammirare le cascatelle e i bozzi. Grazie alla disponibilità di alcuni compaesani abbiamo pulito il castagneto e cercato di dargli un tocco magico".

Così sono stati installati anche tavolo e panchina per chi volesse fermarsi per una merenda al sacco. Chi accede può trovare, qua e là, semplici giochini da fare in famiglia o tra amichetti. "Il nostro – continuano le volontarie – è un modo per offrire ai bambini del paese, e anche a quelli dei paesi limitrofi e ai vacanzieri, la possibilità di sognare un po’, e di richiamare qualche visitatore affinché possa scoprire cos’è la Lunigiana. Una storia di antichi borghi, di amore per il territorio, di una vita passata con la schiena china sotto i castagni, senza dimenticare la battaglia del sale, la Resistenza, e molto altro. Iera, come molti posti che formano questo fantastico territorio, ha molto da raccontare e, tra l’altro, nasconde bellezze naturali davvero incantevoli. Per questo non potevamo non cogliere l’opportunità di creare un bosco incantato, perché già questo luogo lo è di suo."

Un castagneto che fino a qualc

he decennio fa viveva attraverso le fatiche degli anziani e che ora torna a vivere per la gioia dei bambini. Il luogo è visitabile liberamente tutti i giorni della settimana.

Anastasia Biancardi