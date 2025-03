“Nati per leggere“, incontro in biblioteca Salucci. L’iniziativa dedicata a genitori e bimbi da 0 a 6 anni

Oggi alle 10.30 il secondo incontro in biblioteca Salucci di Aulla del ciclo “Nati per Leggere” organizzato dall’associazione omonima in collaborazione con il Comune. Un ciclo di incontri rivolti a genitori e bambini 0 - 6 anni finalizzati all’avvio ad una lettura precoce in quanto considerata propedeutica a favorire lo sviluppo cognitivo. Tra le lettrici, Maria Grazia Tortoriello, delegata alla cultura del Comune di Aulla. Gli incontri proseguiranno tutti i primi sabati di ogni mese. Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 Comuni italiani.