"Nati per Leggere e Nati per la Musica: Lettura e Musica per Bambini da 0 a 6 Anni"

Lettura e musica per famiglie e piccoli da zero a sei anni, sabato alle 10.30 alla biblioteca in piazza Gramsci, nell’ambito di ‘Nati per Leggere e Nati per la Musica’. L’iniziativa si svolge nella settimana nazionale ‘Nati per Leggere’ per promuovere e tutelare il diritto alle storie dei bambini. Alle famiglie partecipanti verrà consegnato ‘Il nostro primo diario delle storie’. Un messaggio deciso e universale: ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. Le storie, con le loro parole e immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono sull’itinerario di vita di un bambino. L’ingresso è libero. Per informazioni

0585 641472 - 0585 641431, oppure scrivere una mail a [email protected]