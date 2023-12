Natale su due ruote. Cinema, musica e cori nello spazio di Mantica

In piazza Alberica al civico 1 il Natale è su due ruote. Così il Mantica Project di Umberto Franchi Marmi apre le porte alla cittadinanza e lo farà il 17 dicembre dove dalle 16 alle 17.30 si aprirà il sipario del cineforum per bambini con la proiezione del film d’animazione spagnolo ‘Klaus’. A seguire il canteranno i ragazzi della classe di canto moderno della scuola comunale di musica. Saranno quindi: Valentina Basile, Ginevra Ropa, Agata Bartolini, Aurora Montemagno, Giulia Marchi, Melissa Tenerini, Matteo Sportelli, Eva Stroobant, Francesca Bianchi e Anastasia Logvin a salire sul palco con le canzoni di Natale. Poi alle 18.30 la performance musicale del duo jazz composto da Sara Maghelli e Ugo Bongianni. Per i palati più golosi non mancherà il pandoro, la cioccolata calda e il vin brulé. Spazio quello del Mantica Project che è stato teatro della mostra’ La bottega su due ruote’ con arti e mestieri che nella prima metà del secolo si muovevano in bicicletta. Una ricostruzione dello spaccato di vita popolare del paese che ha messo in vetrina diciassette biciclette originali del periodo che va dagli anni 20 agli anni ’60 nel ‘900, una rappresentazione dei mestieri dell’Italia dei due dopoguerra come il fabbro, il postino, il barbiere, il lattaio e il macellaio.