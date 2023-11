Natale ricco di eventi. Luci, cori e iniziative

CARRARA

Arte, musica, libri, teatro, spettacoli itineranti e anche una speciale casetta di Babbo Natale. Come da tradizione giovedì, 30 novembre, in occasione della festa di Sant’Andrea si accenderanno le luminarie di Natale in tutta la città. Mentre nelle strade del centro sarà in corso la fiera, alle 17 sarà girato l’interruttore che porterà la magia della festa in ogni angolo di Carrara, dai monti fino al mare, e darà il via a un lungo mese di eventi organizzati e patrocinati dal Comune in collaborazione con commercianti, pro loco, associazioni e Consulta Giovani. Il primo appuntamento, giovedì stesso, sarà alle 18 in piazza del Duomo dove si inaugurerà uno speciale albero di Natale che è anche un’opera d’arte: l’’Albero Cosmico’ di Nadia Antonello e Paolo Ghezzi. Proseguiranno le esposizioni come la mostra su Ezio Bienaimé urbanista al museo Carmi fino al 14 gennaio 2024 e il progetto espositivo Plutone Proserpina dell’artista Quayola al Mudac fino al 3 marzo. Saranno invece i cosplay ad animare il centro di Carrara dalle 13 di venerdì 8 con l’evento organizzato dai commercianti. Poi il Natale del Baluardo sull’omonima scalinata sabato 9, mentre al teatro degli Animosi alle 21 si terrà il concerto del coro del Monte Sagro. Venerdì 15 sarà la volta di una grande parata di folletti nella cornice del centro città dalle 15.30 e sabato 16 all’interno della chiesa della Madonna del Carmine le note del coro del Monte Sagro apriranno il concerto di Natale. C’e grande attesa per il presepe vivente nella scuola Figlie di Gesù sabato 16 e domenica 17 mentre in piazza Gramsci i piu piccoli potranno consegnare la letterina a Babbo Natale sul palco della musica dalle 15. Lunedì 18 l’orchestra regionale Toscana salirà sul palcoscenico degli animosi alle 21 per intrattenere i presenti con la musica del concerto di Natale, mentre venerdì 22 all’interno del Duomo si terrà sarà il concerto organizzato dall’associazione Mozart alle 19. Sarà invece A Marina, sabato 23, lo spettacolo itinerante ‘Le renne di Babbo Natale’ dalle 16, mentre a Carrara centro ,sempre uno spettacolo itinerante, ‘Babbo Natale e gli allegri ottoni’ prenderà il via alle 16. Per la vigilia di domenica 24 la filarmonica Verdi terrà un concerto nel centro cittadino alle 17 mentre a Marina lo spettacolo itinerante ‘Gli elfi costruttori di regali’ per grandi e piccini partirà alle 15.30. Infine ad Avenza dalle 15 l’evento ‘Christmas Bohemien’ animerà le strade cittadine. Casella dopo casella si potrà così viaggiare all’interno di un programma pensato per tutti i gusti e tutte le età. Tanti poi saranno gli eventi organizzati dalla biblioteca con presentazioni e letture di libri e poi spazio alla musica con numerosi concerti.