Natale amaro per sette lavoratori: "Cassa integrazione all’improvviso"

Natale in cassa integrazione per alcuni dipendenti della Ducatus. Cgil funzione pubblica lancia un grido di allarme, in difesa di lavoratori in difficoltà. "Due giorni fa - spiega il sindacato - alle porte delle festività natalizie, abbiamo ricevuto una nota della cooperativa sociale Ducatus Lunigianae, nella quale ci comunicavano la volontà di attivare la Fis, cassa integrazione per le cooperative sociali, per sette lavoratori operanti prevalentemente nel servizio dello spazzamento del Comune di Villafranca. Il tutto senza nemmeno una telefonata preventiva da parte della Cooperativa Ducatus che, ultimamente, non risponde neppure alle nostre richieste via Pec. L’ultima richiesta di incontro, per un servizio gestito in Associazione temporanea di impresa con la Coop Maris per conto di Ersu, ha visto la pronta risposta da parte di Maris ed Ersu, ma nessun interessamento da parte della Ducatus". E i problemi non mancano. "Gli stipendi - prosegue la Cgil - non vengono pagati con regolarità e durante l’ultima assemblea le lavoratrici denunciavano una situazione di caos e di mancato rispetto delle regole del mondo del lavoro. Anche le iscrizioni al sindacato non godono dell’attenzione dovuta per contratto da parte della Cooperativa Ducatus. In Lunigiana si mormora di movimenti strani che coinvolgono alcuni soggetti politici locali e sembrano imminenti nuovi stravolgimenti degli assetti societari. La Funzione Pubblica Cgil ha sempre dimostrato un occhio di riguardo nei confronti delle cooperative sociali di tipo B, che dovrebbero avere come mission prevalente il reinserimento di persone svantaggiate e conosce a fondo questi tipi di realtà. Per questo crediamo che se la vicenda Ducatus ha delle similitudini con vertenze del passato come quelle relative alla Cooperativa Stella Azzurra e La Magnolia, sarebbe bene che venissero informate le organizzazioni sindacali per tempo, in maniera tale da garantire il rispetto di diritti inviolabili e dei posti di lavoro".

Il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, ha mostrato subito interesse e si è reso disponibile a interagire con le organizzazioni sindacali, a garanzia dei servizi e dei posti di lavoro. "Siamo rimasti sorpresi da questa scelta di mettere in cassa integrazione alcune persone - ha detto - bisogna capire bene quale sia la situazione reale. Noi siamo legati da vincoli contrattali a loro, quindi ci sarà la richiesta di un incontro per chiarire e valutare le prospettive, per una cooperativa che opera sul nostro territorio da oltre 20 anni. Dovranno comunque garantire il servizio per non gravare sui cittadini: invitiamo la cooperativa a un ripensamento". "A lavoratrici e lavoratori che si apprestano ad affrontare le festività con questa spada di Damocle sulla testa - chiude il sindacato - garantiremo le nostre forze per scongiurare il peggio".