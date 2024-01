Nastri e medaglie a 23 volontari: "Monitorano e aiutano la comunità"

Nella sala consiliare del Comune di Fivizzano si sono svolte venerdì scorso alle 21 le premiazioni, costituite dalla consegna di medaglie e nastrini di benemerenza, nei confronti di 23 volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb per l’abnegazione con cui si sono distinti nell’aiutare la comunità durante il periodo del Covid-19. I premiati: Claudio Conti, Gian Luca Conti, Andrea Arrigoni, Elisa Mandorlini, Gian Luca Altieri, Simone Antony Raddi, Maurizio Pietrini, Daniela Liliana Pietrasanta, Ermenegildo Pietrini, Samuel Notari, Cristina Ribotta (alla memoria), Giovanni jr Poleschi, Stefano Ugenti, Luciano Pietrasanta, Nikki Costa, Alessandro Franceschin, Elisa Amadei, Elisabetta Purini, Aldo Purini, Rosalba Bertolini, Niccolò Spinetti, Manuele Belbahlhul, Matteo Ferrari, Christian Romeo.

"Un momento carico d’emozione in cui abbiamo ricordato una persona molto cara, una nostra volontaria: Cristina Ribotta – dice il presidente della Protezione Civile, Maurizio Pietrini – deceduta durante il periodo del Covid-19, moglie di un nostro consigliere. L’abbiamo ricordata con un minuto di silenzio e a suo marito abbiamo consegnato l’attestato di riconoscimento con nastrino di attività Covid e medaglia. Tante le problematiche che abbiamo incontrato nel periodo della pandemia – aggiunge – soprattutto fra le persone anziane, sole e abbandonate con pensioni da povertà assoluta. Persone che avevano necessità di tutto dalle medicine al cibo, oltre al bisogno di ascoltare una parola amica almeno al telefono. Un momento che ha fatto riflettere molto, specie gli amministratori, che hanno dimostrato di apprezzare cosa significhi poter contare su un gruppo affiatato di Protezione Civile, che opera per conto di un’amministrazione, quindi dello Stato".

"Eravamo presenti con l’assessore Nobili e Gia – afferma Giovanni Poleschi, vicesindaco – premiando i volontari. Siamo orgogliosi e li ringraziamo di cuore per tutto quello che fanno a favore della comunità. Questo sodalizio poi ha sempre dimostrato di essere presente durante alluvioni, terremoti, maltempo e tutto quanto crea criticità al prossimo: monitorano il territorio anche di notte, spostando frane e piante cadute sulle strade, consentendo la viabilità e gli spostamenti e il ripristino dell’energia elettrica. Il loro è davvero un aiuto fondamentale per la popolazione, per cui rappresentano una risorsa importantissima".

Roberto Oligeri