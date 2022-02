di Daniele Rosi Da Marina di Carrara a Nashville inseguendo la passione per la musica. Una scelta di vita prima ancora che professionale quella compiuta anni fa dalla carrarese Alessandra Volpi; oggi pianista di successo oltreoceano e docente di musica alla Belmont University di Nashville nello Stato del Tennessee. Capitale mondiale del genere country, Nashville è solamente una delle grandi città americane che si sono fatte conoscere nel mondo per la loro musica insieme a Memphis, New Orleans o Chicago. Ed è proprio negli Stati Uniti che è stata coniata l’espressione “il sogno americano“, per indicare persone che con il duro lavoro sono riuscite a crearsi un futuro e una vita di...

di Daniele Rosi

Da Marina di Carrara a Nashville inseguendo la passione per la musica. Una scelta di vita prima ancora che professionale quella compiuta anni fa dalla carrarese Alessandra Volpi; oggi pianista di successo oltreoceano e docente di musica alla Belmont University di Nashville nello Stato del Tennessee. Capitale mondiale del genere country, Nashville è solamente una delle grandi città americane che si sono fatte conoscere nel mondo per la loro musica insieme a Memphis, New Orleans o Chicago. Ed è proprio negli Stati Uniti che è stata coniata l’espressione “il sogno americano“, per indicare persone che con il duro lavoro sono riuscite a crearsi un futuro e una vita di successo. Proprio come ha fatto oltreoceano Alessandra Volpi, che vive ormai da anni a Nashville insieme ai suoi genitori, al marito e ai figli Eric e Sofia.

Tutto iniziò diversi anni fa, quando l’allora studentessa dello scientifico di Carrara, si recò per un anno di studio negli Stati Uniti per perfezionare la lingua inglese e studiare musica. "Avevo sedici anni e fui ospitata da una famiglia per un anno negli Stati Uniti - racconta Alessandra Volpi -, ma già allora avevo il pallino della musica. In Italia avevo studiato pianoforte per diversi anni al Conservatorio e la musica era parte integrante di me. Avevo cercato un maestro che mi seguisse anche negli States e, dopo un’audizione, mi offrirono una borsa di studio. Una volta terminati gli studi sono diventata assistente e ho lavorato nello Stato dello Utah per qualche anno".

A quel punto la nostalgia di casa per Alessandra diventa forte e, insieme al compagno conosciuto negli Stati Uniti, decide di tornare a Carrara e continuare a perfezionare i suoi studi musicali. "Sono tornata per un po’ di tempo e ho fatto la spola tra Italia e Ungheria per continuare il mio percorso di crescita nell’ambito della musica - spiega la musicista - fino a che a mio marito non giunse un’ottima proposta lavorativa da Nashville. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di ripartire, questa volta in modo definitivo". Dieci anni fa la partenza della coppia per Nashville insieme ai genitori di Alessandra, che hanno deciso di rimanere vicino alla figlia lasciandosi alle spalle la vita a Marina di Carrara. Una volta tornati oltreoceano, per Alessandra si aprono le porte della Belmont University di Nashville, dove lavora da una decina di anni dividendosi tra concerti e lezioni.

"Tutto ciò che ho realizzato me lo sono guadagnato con il lavoro e ne vado fiera - sottolinea Volpi -. Alla Belmont lavoro con musicisti e cantanti e collaboro con il Nashville Ballet nell’organizzazione di spettacoli musicali di ottimo livello con personaggi importanti del settore. Faccio inoltre concerti di pianoforte in tutto lo Stato del Tennessee e anche nel Kentucky e ogni tanto sono chiamata per suonare alla radio". Oggi Alessandra è madre di Eric e Sofia, che da qualche anno hanno deciso di seguire le orme materne avvicinandosi alla musica, sebbene non con il pianoforte. "Un giorno mi hanno detto che avrebbero voluto imparare a suonare il violino e così è stato - spiega la musicista - e grazie a delle borse di studio che lo Stato assegna ai giovani che si avvicinano alla musica, hanno già avuto modo di fare alcune esibizioni con le orchestre. Sono molto felice della loro scelta". Alessandra ha voluto infine, tramite il nostro giornale, mandare un saluto a tutta la comunità carrarese, sottolineando il suo profondo legame con la terra delle Apuane.