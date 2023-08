Nasce l’ufficio unico delle bonifiche Accordo tra Regione e Provincia

C’è la convenzione fra Regione Toscana e Provincia di Massa Carrara per la costituzione dell’ufficio unico bonifiche, come richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l’avocazione di alcune funzioni sulle bonifiche da parte della Regione nel 2016. Fino alla fine del 2024, quindi, in attesa della nuova riforma delle Province, gli uffici tecnici regionali lavoreranno fianco a fianco con quelli della provincia sulle bonifiche, ma anche sotto altri profili ambientali perché se da un lato l’iter sarà comunque portato avanti dai dipendenti di Firenze, gli atti finali per avere valore tecnico e legale devono avere il ‘timbro’ della Provincia. Ed ecco il senso.

Ma ci sono anche alcune novità all’interno della convenzione. Partiamo dalle funzioni di cui si dovrà occupare l’ufficio unico: verifica e controllo autocertificazioni di conclusione del procedimento di bonifica, istruttorie e pareri per l’approvazione in Conferenza dei servizi su piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica e messe in sicurezza, permanenti od operative.

Poi controllo sullo stato di avanzamento e conduzione degli interventi approvati avvalendosi di Arpat, ma anche rilascio di certificazioni di bonifica, piani di monitoraggio e infine i compiti di identificazione dei responsabili dell’inquinamento e il primo provvedimento sarà quello che riguarda proprio l’ex Italiana Coke, il cui iter è stato avviato dalla Regione a inizio anno ed era stato messo in ‘pausa’ proprio in attesa della costituzione dell’ufficio unico.

L’altra novità non è tecnica: sarà istituita anche la Conferenza di indirizzo politico, composta dal presidente della giunta regionale o dall’assessore delegato e dal presidente della Provincia di Massa-Carrara. Della Conferenza fanno, altresì, parte i presidenti delle altre Province e il sindaco della città metropolitana di Firenze. La conferenza avrà poteri di indirizzo e coordinamento sull’ufficio unico e di vigilanza sulla gestione associata.