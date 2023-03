Nasce ’Largo Rita Levi Montalcini’

Domani mattina ci sarà l’inaugurazione del campo scuola gestito dalla Società Ciclistica Villafranca denominato “Castagna Park“, nella Selva dei castagni a Filetto. a Villafranca in Lunigiana. Nella suggestiva cornice della Selva è stato creato infatti uno spazio, un circuito, in cui conoscere e accrescere le proprie abilità, capire quanto agisce ogni singolo spostamento in sella sulla guida (un bel modo per migliorare e correggere i propri errori). I volontari hanno lavorato molto, pulendo la fitta boscaglia che si era creata e mettendo a dimora nuove piante di castagno. Il parco è realizzato con piccoli ostacoli, curve e deformazioni naturali del terreno, tutto il necessario, quindi, per nascere come biker e crescere per domare tutti i sentieri. Lo spazio è in parte privato e in parte comunale ed è stato dato al gruppo in comodato d’uso. E’ stato pulito, i volontari hanno rimesso a nuovo la staccionata e posizionato alcuni ostacoli per allenare i ragazzi. Il campo scuola è già operativo, per ora lo usano una ventina di bimbi, non solo quelli iscritti alla Società ciclistica, ma anche i loro amici che spesso li raggiungono per divertirsi insieme.

Domenica l’appuntamento è fissato per tutti per le ore 11,30 con i saluti istituzionali e a seguire l’inaugurazione del parco, della colonnina manutenzione bici, utile per ripararle in caso di emergenza e anche del defibrillatore donato dalla famiglia Cortesini.