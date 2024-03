Nasce la filiera dell’audiovisivo. Cna e l’espansione del settore

Nasce il primo sportello audiovisivo per dar vita alla prima filiera delle imprese e dei professionisti che lavorano negli ambiti legati al mondo del cinema, del videomaking, dell’immagine e dell’animazione. L’obiettivo è favorire la crescita delle imprese del settore che, a livello locale, è ancora molto frammentato, nonostante le oltre 200 realtà attive e le diverse produzioni che hanno scelto il territorio per spot, film o shooting. Allo stesso tempo verrebbero a crearsi occasioni di incontro, networking, formazione, ma anche opportunità lavorative, mettendo a disposizione professionalità, servizi e strumenti, per esempio, delle produzioni televisive e cinematografiche che scelgono la Toscana e la nostra provincia come set. Un organismo per interfacciarsi con istituzioni e attori del territorio, partecipare a bandi nazionali e europei. È la nuova creatura di Cna Massa Carrara che ha deciso di dar forma al progetto provinciale sulla spinta della presidente della Apuania Film Commission Daniela Marzano, che ne sarà la presidente.

"L’idea del nuovo raggruppamento di interessi è di rendere visibile l’importanza sociale, turistica ed economica di questo settore. – spiega Daniela Marzano – Inizieremo con la mappatura di tutte le figure professionali e imprese del territorio legate alla logistica ai servizi, dalle professioni tecniche, digitali, artigiane a quelle di supporto, distribuzione, promozione e vendita, collegandole in una rete flessibile e operativa, con le quali creare occasioni di networking, formazione e progettazione comune". Servirà poi sinergia con istituzioni ed enti per far diventare Cna Cinema e Audiovisivo "quello sportello cinema territoriale, riconosciuto a livello nazionale, a cui le produzioni possono rivolgersi quando scelgono la provincia per le loro creazioni. Diventeremo un punto di riferimento per imprese e produzioni televisive". È una valorizzazione del nostro territorio che darà impulso al cineturismo di ritorno, che renderà Massa Carrara riconoscibile a livello internazionale attraverso un differente canale di comunicazione e promozione turistica. Un vero e proprio hub per le imprese ed i professionisti locali".

Un raggruppamento flessibile, capace di "comporsi e scomporsi a seconda del progetto, delle necessità e dell’utenza – spiega ancora la presidente Daniela Marzano – delle richieste del mercato e delle tecnologie da impiegare. Nella nostra provincia sono nate, in questi ultimi anni, tante piccole imprese che operano in questo nuovo campo della nostra economia in continua evoluzione che ha però bisogno, secondo noi, di una casa dove poter conoscersi, costruire progettualità e scambiarsi know-how per intercettare lavori e commesse".

Tra le funzioni del nuovo sportello, operativo in tutte le sedi di Cna provinciale, anche l’assistenza per i permessi relativi a viabilità e sosta, le autorizzazioni per girare sul suolo pubblico o negli edifici comunali, contatti con enti ed istituzioni, soprattutto per mappare i luoghi. il nostro grande biglietto da visita. Il presidente provinciale di Sna Carlo Alberto Tongiani, sottolinea l’importanza del settore,"in crescita, con grandi potenzialità".