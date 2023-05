Nasce il polo inclusivo Dalla vecchia scuola nuove aule di lettura e laboratori teatrali

Al posto della ex scuola dell’infanzia della Renella, inagibile e abbandonata, nascerà un polo inclusivo dedicato a giovani e anziani di Montignoso. Il progetto era già stato approvato e cofinanziato dalla Regione Toscana nell’autunno dell’anno scorso: un intervento da 1,5 milioni di euro di cui 1 milione sarebbe arrivato proprio da Firenze tramite contributo straordinario e i restanti 500mila euro dal bilancio del Comune di Montignoso. Un’opera che dimostra gli ottimi rapporti che il sindaco Gianni Lorenzetti e l’amministrazione di Montignoso hanno con il governo della Toscana visto che l’intervento era stato deciso proprio dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alle politiche sociali. Le risorse per la realizzazione di questo polo inclusivo provengono da un fondo nazionale (da L.1452018), e sono state assegnate in base ad un accordo stretto tra la Regione Toscana e Comune di Montignoso.

I dettagli erano ancora generici al tempo dell’intesa: un complesso polivalente di 700 metri quadrati da realizzarsi però di fianco alla prossima Casa di Comunità, alle Capanne in via Sforza, per la realizzazione di laboratori tematici pensati per una socializzazione a tutto tondo, in grado di permettere attività con disabili, anziani e giovani e i cui lavori dovevano iniziare nel 2023 e completarsi nel 2025. I tempi, per ora, sembrano rispettati visto che a giunta del sindaco Gianni Lorenzetti ha da poco approvato il progetto esecutivo, preludio al bando di gara per l’apertura dei cantieri.

Ma qualcosa, come detto, è cambiato. Non sarà più realizzato alle Capanne: i tecnici si sono resi conto che serviva una superficie più ampia, idonea ad ospitare più laboratori e persone. La scelta è ricaduta sulla ex scuola dell’infanzia in via del Pero alla Renella dove sarà abbattuta la vecchia scuola inagibile inserendola in un contesto di generale rigenerazione urbana, pensando anche a realizzare un eventuale parco nella zona retrostante l’edificio. Il nuovo immobile avrà spazi dedicati laboratori teatrali e scenografici, insieme anche alle più semplici e comuni aule di lettura collettiva, in modo da poter potenziare i legami sociali, contrastare l’isolamento e sviluppare conoscenze e competenze utili, in netto contrasto a ciò che possono presentare spazi chiusi e suddivisi tra loro, ovvero ’confinati’ che non portano allo sviluppo dei rapporti sociali e di aggregazione. Con l’idea del ’Polo inclusivo’ si intende anche cercare di superare quelle esperienze che potrebbero portare a cosiddette ’ghettizzazioni’ nelle quali talvolta ci si può imbattere in tali tipologie di strutture specializzate.

Francesco Scolaro