Nasce centro polifunzionale All’ex asilo di via Sforza niente più case e negozi

Via libera dalla conferenza paesaggistica della Regione alla variante al Piano Operativo del Comune di Pontremoli. La conferenza dei servizi ha dato parere positivo evidenziando sufficienti profili di adeguatezza anche se evidenzia che continuerà ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza relativo ai singoli interventi previsti su Beni Paesaggistici tutelati. La variante riguarda due ambiti del Poc nel territorio di Pontremoli, l’ex asilo comunale di via Sforza dove viene cancellato tutto il carico insediativo residenziale e commerciale previsto nel piano operativo, per fare spazio a servizi per la collettività, il secondo riguarda la ridefinizione del piano di sviluppo di Cà del Moro in località Casa.

Partiamo dall’ex asilo: il precedente progetto prevedeva la trasformazione dello stesso con 1.500 metri quadri di residenziale e 300 di commerciale. Ora l’amministrazione ha cambiato idea e destinerà quei volumi a servizi collettivi e per l’esattezza a un centro polifunzionale per le famiglie, diminuendo peraltro la volumetria utilizzabile limitandola a 1.300 metri quadrati totali. La variante serve a trasformare l’area da zona di recupero ad area per servizi collettivi, una scelta che di per sé aumenta gli standard urbanistici.

Passiamo a Cà del Moro dove già esiste una struttura ricettiva costituita da albergo, ristorante e campo da golf. Per quest’area il Poc vigente prevede un’area di trasformazione a prevalenza turistica da attuare tramite piano attuativo convenzionato. La variante è necessaria per modificare dei parametri e localizzare al meglio le strutture, per rispondere alle fasce di servitù rispetto agli elettrodotti e al metanodotto che attraversano il terreno. La struttura alberghiera sarà di 25 camere con 50 posti letto, mentre prima erano previste 60 camere con 120 posti letto, oltre servizi accessori con superfici destinate a funzioni convegnistiche, servizi, depositi ecc. Spazi anche a commerciale, direzionale e ristorazione per 350 metri quadrati invece di 600. Poi strutture e attrezzature per il gioco eil golf per un totale di 500 metri quadri invece di 4.500. Alla luce del decremento della previsione di volumetria realizzabile, si sottoporrà l’area a intervento diretto e non piano attuativo, come previsto ora, stabilendo nella scheda le prescrizioni di dettaglio per l’area. Secondo l’amministrazione la variante per l’area di Cà del Moro non altera obiettivi e strategie previsti nel Piano strutturale e nel Poc localizzando solo in area limitrofa, interna al perimetro dell’area di trasformazione prevista e già valutata, le aree di nuova edificazione, che ora sarebbero sennò irrealizzabili a causa dei vincoli sovraordinati presenti.