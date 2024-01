"Nando, basco e divisa". Il ricordo dei compagni dell’Anpi, di Pri e di Ferri

"Non c’è miglior modo di ricordare che fare, non c’è miglior modo di fare che lottare". Così i compagni dell’Anpi provinciale, della sezione di Carrara e gli Archivi della Resistenza del circolo Edoardo Bassiagnani, ricordano Nando Sanguinetti. "Classe 1935 e presidente di Anpi di Massa Carrara, Nando era conosciuto nella sinistra, dove ha sempre militato con coerenza e generosità, attraversando varie stagioni ed epoche politiche - scrivono in un comunicato congiunto -. Un impegno che si qualificava anche per la sua orgogliosa appartenenza alla Cgil e a Rifondazione Comunista. Alla fine degli anni sessanta entra nel consiglio di fabbrica e si distingue per le sue battaglie legate alla sicurezza sul posto di lavoro. Si batte per la creazione di apposite cabine di vetro dalle quali manipolare le vernici, al posto del semplice uso delle mascherine, allora gli unici dispositivi per proteggere i lavoratori delle inalazioni di sostanze tossiche. Da sindacalista e membro del consiglio della Fiom contribuisce a far rispettare lo statuto dei lavoratori, facendosi conoscere per le sue critiche dirette alla direzione della fabbrica; critiche che lo faranno conoscere come tutto il contrario di un signorsì. Qualche anno più tardi lo troveremo in prima linea contro la riforma sanitaria che rese le Usl delle Asl, poiché era convinto della necessità di rimuovere il concetto di profitto dai servizi pubblici. Con la pensione arrivò negli ultimi anni anche il suo impegno all’Anpi a cui ha dedicato cuore e anima. Ciao Nandino, che la terra ti sia lieve".

Un ricordo arriva dal Partito Repubblicano: "È stato testimone del coraggio delle donne carraresi del 7 luglio, tra cui vi era sua mamma. Dobbiamo dire grazie di cuore a Nando per aver ricordato con vigore a tutti che l’antifascismo è la nostra strada comune, la strada tracciata dalla nostra Costituzione". Infine l’onorevole Cosimo Ferri: "Nando Sanguinetti mi ha sempre colpito per la sua determinazione e voglia di trasmettere ai suoi interlocutori i valori della nostra Costituzione. I suoi banchetti, la sua presenza costante nelle piazze e nei mercati , il suo desiderio di confronto e il rispetto che ha sempre avuto anche nei confronti di chi la pensasse diversamente sono un esempio e un patrimonio che lascia a tutti. Ha sempre voluto condividere un tesoro di valori e un esempio positivo di associazionismo e di come si debba credere nella memoria, nel ricordo e nella pace".