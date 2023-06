Muzzopappa alle Palme Divertirsi leggendo

Domani alle 21,30 Francesco Muzzopappa sarà al bagno Le Palme per raccontare come nasce l’umorismo. Un incontro in collaborazione con la libreria ‘Nuova avventura’ pensato per ragazzi e docenti con Stella Tramontana ed Emanuele Cucurnia impegnati in una presentazione scoppiettante e ricca di sorprese. Francesco Muzzopappa di professione copywriter e pubblicitario radiofonico, da anni gira le scuole per raccontare agli studenti come nascono i suoi libri e quali sono i meccanismi dell’umorismo. Tra i suoi volumi si ricordano ‘Il primo disastroso libro di Matt’ (premio selezione Bancarellino 2021), ‘Grace Yard in carne ossa e mummie’, ‘L’inferno spiegato male’, ‘Il nuovo catastrofico libro di Matt’, ‘L’Europa spiegata male’, ‘Pianeta Terra chiama Matt’, ‘I Promessi Sposi spiegati male’, tutti usciti da De Agostini. Quest’anno ha vinto il premio umorismo nella letteratura intitolato a Giovannino Guareschi. Per Fazi Editore ha pubblicato i romanzi ‘Una posizione scomoda’, ‘Affari di famiglia’, ‘Dente per dente’ che nel 2017 ha vinto il premio Troisi, ‘Heidi’, ‘Un uomo a pezzi’, ‘Sarò breve’.