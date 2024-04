MutaMenti La rassegna ’sposa’ Puccini

Il festival MutaMenti celebra Puccini e vince il bando Progetti speciali nell’ambito della musica del Ministero della Cultura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Un grande risultato per l’Istituto Valorizzazione Castelli che è risultato fra i 90 vincitori rispetto alle 340 domande presentate grazie al progetto ‘100 Castelli X 100 Puccini’ che rientrerà nella rassegna MutaMenti, giunta quest’anno all’ottava edizione. In occasione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, Ivc ha scelto di celebrare l’assoluta modernità del compositore con un percorso creativo di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo, associato ad attività di scoperta e valorizzazione dei luoghi di prestigio e dei beni culturali materiali e immateriali del territorio, secondo una formula cara all’associazione che vede nel lavoro di rete e di sistema il fondamento della sua l’attività ventennale.

Puccini è così il filo con il quale si costruisce il ricamo di questa iniziativa unica che mette insieme i luoghi del patrimonio, in particolare i castelli, attraverso un programma articolato di concerti, laboratori, spettacoli multidisciplinari, incontri formativi, collaborazioni internazionali, produzioni originali, visite guidate, percorsi esperienziali. E lo fa coinvolgendo non solo associazioni impegnate sui temi della valorizzazione del patrimonio e dell’eredità culturale, ma anche istituiti internazionali, enti locali, Ambiti turistici, Pro loco e moltissimi altri attori. Il progetto è partecipato dalla Provincia e da 15 comuni (Aulla, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Mulazzo, Montignoso, Podenzana, Pontremoli, Tresana e Villafranca, dagli ambiti turistici Riviera Apuana e Lunigiana e dalla Cooperativa Sigeric servizi per il turismo, Farfalle in Cammino, AlterEco, che oltre a patrocinare e sostenere l’iniziativa, sono coinvolti direttamente nella sua realizzazione.

Grande soddisfazione esprimono il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, e l’onorevole Alessandro Amorese. "L’assegnazione di questo contributo ministeriale conferma ancora una volta la validità del progetto legato al festival MutaMenti, e l’importanza del lavoro svolto dalla segreteria dell’Ivc – evidenzia Lorenzetti –. Da anni porta sul nostro territorio attività prestigiose grazie alla professionalità, che qualcuno ancora stenta a riconoscere, di chi pensa e scrive progetti e gestisce bandi finanziati sia da enti pubblici che da soggetti privati. L’Istituto conferma ancora una volta il ruolo chiave di supporto alle attività dei Comuni e della Provincia. Un ringraziamento va fatto in questa occasione all’onorevole Amorese per l’attenzione che sta riservando al nostro territorio".

"Faccio i complimenti all’Ivc – conclude il deputato -. Il progetto è tra i 90 premiati e mi permetto di segnalare una soddisfazione ulteriore essendo solamente due i progetti toscani che hanno vinto il bando, tra questi quindi Massa-Carrara. Grazie anche al Ministero della Cultura per l’ attenzione alla provincia apuana e la costanza nella valorizzazione dello spettacolo dal vivo e della creatività, collegati al contesto territoriale e identitario".