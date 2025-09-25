Mutamenti La poetica di Pino Daniele in... jazz

Il festival jazz “Mutamenti”, voluto dall’Istituto di Valorizzazione dei Castelli e che riempie la Provincia di grandi eventi, giunge stasera al teatro Guglielmi in una serata simbolica che è anche quella in cui il dossier per la candidatura di Massa Capitale della Cultura per il 2028 viene presentato al ministero. Si tratta del primo passo, il prossimo step sarà da parte della commissione esaminatrice la riduzione da 25 a 10 delle città finaliste, e Massa con Carrara e la Lunigiana puntano decisamente alla seconda fase per andare poi a giocarsi la volata finale con il risultato che sarà noto a marzo 2026. “Mutamenti” fa parte delle manifestazioni che figurano nel dossier e che meritano tutto il loro successo.

Stasera al Guglielmi (ore 21,30, informazioni sui biglietti e altro sul sito festivalmutamenti.it) il jazz tocca i suoi massimi livelli ricordando una grande figura della musica italiana, Pino Daniele. Fabrizio Bosso, tromba, e Julian Oliver Mazzariello, pianoforte, gli dedicano infatti “Il cielo è pieno di stelle” per una memoria che lo onora e lo reinterpreta. Bosso dichiara: "La musica e la poetica di Pino Daniele hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti lo abbiamo cantato nella nostra vita". Con il trombettista, ormai ai vertici internazionali, c’è Mazzariello, pianista inglese ma di origine napoletana, anch’esso ammaliato fin da piccolo dalle note di Daniele.

Nel pomeriggio – come fa in occasione dei suoi concerti in tutta la Provincia – l’Istituto Valorizzazione dei Castelli offre una visita guidata della città che parte alle 17 davanti al teatro Guglielmi dal titolo “Massa in contrappunto” per valorizzare proprio la qualità musicale della città. Guidati da Antonella Manfredi, di Controvento Trekking e Storia, i partecipanti (prenotazioni e informazioni al 3203306197 o al 3280734643) arriveranno al Caffè Puccini di piazza della Conca dove, davanti alla casa natale di Pietro Alessandro Guglielmi, alle 18 ci sarà un aperitivo letterario in collaborazione con la libreria Melville. Sarà presentato il volume “A Napoli con Pino Daniele” di Pier Luigi Razzano.

"Devo fare una serie di ringraziamenti per la fiducia accordata all’Istituto di Valorizzazione dei Castelli – dice il presidente, Emanuele Bertocchi –; soprattutto al presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini: il suo sostegno è per noi molto prezioso, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto per quello morale che ci spinge a mettere in campo eventi importanti per la valorizzazione della nostra Terra, come i 100 Castelli, che hanno visto proprio in questi giorni un grande successo di pubblico. E per il festival ‘Mutamenti’, sostenuto dal ministero della Cultura, da Fondazione Cassa Risparmio di Carrara e da Carispezia, devo ringraziare per il loro convinto sostegno le molte aziende illuminate che operano nella nostra terra e ogni spettatore che ci onora ogni sera della sua presenza, perché la persistenza di ogni attività, compresa quella culturale è determinata dal successo di pubblico che riesce ad ottenere".