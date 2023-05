Mussi detta la linea "Bonifiche prioritarie Turismo tutto l’anno con eventi a tema"

"Inutile parlare del piano dell’arenile se prima non si affronta e risolve il problema dell’erosione; noi abbiamo presentato in un convegno un progetto realizzabile da subito senza subire ulteriori ritardi causati dall’affidamento di nuovi incarichi progettuali. Il Pav va necessariamente approvato - cosa che l’amministrazione uscente non è riuscita a fare - e vanno garantiti gli accessi alla battigia, l’effettiva fruibilità delle spiagge libere, che vanno aumentate, e la visibilità del mare dal viale litoraneo".

Bonifiche: tutti le promettono, nessuno ancora le ha fatte. Come pensa sia possibile arrivare ad una risoluzione? Che quali risorse e tempi?

"Abbiamo appreso della proposta governativa di nomina di un commissario; questa è la sconfitta delle forze politiche che non sono riuscite in trent’anni ad affrontare un problema gravissimo che incide pesantemente sulla salute dei cittadini, l’ambiente e l’economia. Un amministratore ha il dovere di affrontare e risolvere i problemi senza dover sottostare a norme e soluzioni emergenziali.

Variante Aurelia: c’è chi dice sì e chi non la vuole. Da che parte sta? E se no: quale alternativa propone?

"La variante è essenziale per liberare Turano e il centro città dal traffico veicolare. Il tracciato previsto è incongruo sotto molti profili: incide sulle poche aree residue del territorio a vocazione agricola; congestiona in modo inconcepibile la zona della stazione (specie con la realizzazione della Casa di Comunità); comporta un aumento dell’inquinamento anche sotto il profilo acustico. La soluzione logica sarebbe stata proseguire la ’scorrevole’ di Forte dei Marmi, realizzando la variante a fianco del percorso autostradale".

Montagna: quali progetti concreti per uno sviluppo promesso da tempo?

"Ho presentato un progetto di allungamento della pista ciclopedonale dall’obelisco a Forno; portando in montagna un turismo lento e verde - già oggi molto ricercato e lo sarà ancora di più in futuro - recupereremo i vecchi tracciati viari (mulattiere, sentieri, vie di lizza, etc) e rivitalizzeremo i centri storici diffusi (paesi montani) riportando il commercio di prossimità indispensabile non solo sotto il profilo economico, ma anche sociale.

Commercio: sì o no nell’area industriale? E quale ricetta per rilanciare l’area?

"Sono contrario ai cambi di destinazione nel perimetro della Zia. La legge istitutiva del Consorzio Zona è stata sostituita e modificata dalla Regione che ha concesso ai Comuni la competenza in materia urbanistica: questo è un gravissimo errore".

Come pensa di risollevare il piccolo commercio e rivitalizzare il centro storico?

"E’ necessario estendere la stagione turistica all’intero anno e per farlo occorre creare un circuito culturale che non si limiti a poche e sporadiche mostre eo iniziative, ma che diventi un’attrattiva costante; il turista deve sapere che di sicuro qualcosa troverà, anche se non sa esattamente cosa. Città vicine sono un esempio vivente di quello che intendo dire. Portando gente nel centro storico e in quelli diffusi il commercio, automaticamente, si rivitalizzerà".

Marmo: quali regole metterà all’attività estrattiva? Come si comporterà con la riapertura prevista delle 7 cave?

"Occorre valutare con estrema attenzione l’impatto delle riaperture. L’aspetto economico non può mai prevalere su quello ambientale, intendendo la difesa dell’ambiente in senso lato, anche di salute, tutela delle acque, ripristino della flora e difesa della fauna".

Qual è la sua ricetta per il turismo?

"Il turismo dell’oggi, e più che altro del domani, non è quello che scarica dalle corriere torme di persone, ma è quello lento, verde, del trekking e del biking. Il percorso pedo-ciclabile del Frigido dalla sorgente alla foce porterà una durata annuale della stagione ed enormi benefici sotto il profilo sia economico che ambientale. E scontato che è preliminare risolvere il problema dell’erosione perché senza spiaggia non può parlarsi del turismo di base, che è il presupposto per diversificare l’offerta".

Emergenza abitativa: quali progetti e con quali fondi l’affronterà?

"La prima cosa da fare è il riordino del catasto dei beni comunali e il loro riutilizzo razionale. Non possiamo ignorare che Massa è già abbondantemente cementificata per cui la soluzione non può essere quella di nuove costruzioni anche di edilizia popolare, ma di risanamento del patrimonio edilizio esistente con conseguente ritorno sociale ed economico".

Qual è il primo obiettivo che perseguirà? Come e con quali tempi?

"Le priorità sono salute, bonifiche e difesa del litorale. Ho poi un progetto ambizioso: fare Massa ’capitale della cultura 2028’ in occasione del trecentennale della nascita di P.A. Guglielmi. Questa sfida, se vinta - e si può vincere -, consegnerebbe alle future generazioni una città diversa e sicuramente più bella, più ricca e più vivibile".