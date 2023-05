"Musica troppa alta e auto in sosta ovunque: ora basta con la movida"

di Natalino Benacci

La movida che si agita nei weekend nelle vie dietro Piazza Italia è troppo rumorosa. A lamentarsi con petizioni ed esposti sono i residenti infastiditi da musica e vociare che hanno trasformato la tradizionale tranquillità nell’odissea della sopportazione soprattutto durante le ore fonde della notte. Il baccano irriverente scatenato da gruppi di giovani che parcheggiano i loro veicoli tra le vie Sforza e Pirandello con le autoradio a tutto volume ha costretto alcuni abitanti a raddoppiare addirittura i vetri delle finestre per cercare un sollievo che però è difficile ugualmente da raggiungere. Altri per sfuggire il rumore hanno addirittura spostato il letto in stanze che non si affacciano sulle strade. " Abbiamo diritto al riposo - lamentano gli abitanti -, ma col comportamento di queste bande di adolescenti che pensano di bullizzare il quartiere è davvero impossibile. Oltretutto l’affluenza è sempre maggiore e la speranza di una tregua diventa un sogno ad occhi aperti. Occorre che venga attuata una precisa regolamentazione". L’altra sera l’affollamento ha causato anche un battibecco tra i ragazzi e i residenti stufi di sopportare. Qualcuno ha sentito chiaramente delle sassate che hanno centrato le tapparelle. Segno di un comportamento che non ha giustificazioni se non nell’alcol. Così sono stati avvertiti i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno ascoltato le lamentele dei condomini. Un episodio che per i residenti è il segnale di un ulteriore degrado del fenomeno che si teme possa diventare ingestibile. Ma il problema più rilevante sarebbero i decibel della musica. "In una società civile devono essere garantire le condizioni di vivibilità, rispetto e sicurezza", concludono i residenti che sperano di vedere maggiormente disciplinata la tutela della quiete all’interno dei nuclei abitati.