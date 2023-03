Musica sulle Apuane Il ritorno del festival

Nove spettacoli, tutti gratuiti, da giugno a settembre per godersi musica e cultura ad alta quota nella stagione più calda, visitando i luoghi e gli scenari più suggestivi che sanno offrire le nostre montagne, le Alpi Apuane, sui versanti che si affacciano sulle province di Massa Carrara e Lucca. E’ il calendario degli appuntamenti per l’XI edizione del festival Musica sulle Apuane, organizzato dalla sezione di Massa del Club Alpino Italiano, con la collaborazione delle altre realtà Cai vicine e del nazionale, sotto la guida della direttrice artistica Gioia Giusti.

L’edizione del 2023 è stata presentata nella serata di giovedì al Teatro Guglielmi di Massa in occasione dello spettacolo ‘anticipatorio’ del festival portato sul palco dalla direttrice Gioia Giusti e intitolato ‘Ho avuto un padre anch’io, vita straordinaria di Rebecca Clarke’, uno spettacolo ispirato alla vita privata e musicale della compositrice Rebecca Clarke, raccontata attraverso i suoi diari. Regia di Eurialo Pulcinelli, drammaturgia originale di Maria Grazia Calandrone, voce recitante Ilaria Fratoni, viola Danusha Waskiewicz, violoncello Francesco Dillon, pianoforte Gioia Giusti. Gli incassi della serata erano destinati a finanziare proprio l’undicesima edizione del festival.

Il programma inizia sabato 10 giugno alle 17 con appuntamento al Forno sopra Massa, in piazza San Vittorio con il concerto di Gioia Giusti al pianoforte. Evento in collaborazione con Fanti Valenti e Memofest, letture di Alessandra Evangelisti in occasione della commemorazione per l’eccidio di Forno. Sabato 18 giugno, alle 17 si va a Pruno di Stazzema con il concerto di violino di Cristina Papini, in collaborazione con il festival Solstizio d’estate. Domenica 25 giugno alle 15.30 a Campocatino a Vagli di Sotto lo spettacolo Cesare Chiacchiaretta, bandoneon, Nicola Marvulli al violino, Rocco Roggia al violino, Margherita Di Giovanni alla viola, Antonio d’Antonio al violoncello.

Si riparte il 16 luglio alle 21.30 a Palazzo Mediceo di Seravezza con il concerto dell’Orchestra della Toscana, evento inserito all’interno di Memofest. Il 23 luglio si va davvero in alto, al Passo della Focolaccia di Massa per il concerto del Sestetto di Ottoni della Cappella Sistina, evento di inaugurazione per il restauro del bivacco Aronte. Il 30 luglio al Rifugio Città di Massa al Pian della Fioba alle 21.30 per uno spettacolo teatrale ‘Le otto montagne’, tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017. Il 6 agosto si torna a Camaiore alle 15 a Campo all’Orzo per il concerto Mezzotono – Piccola Orchestra italiana senza strumenti, quintetto vocale a cappella. Il 27 agosto la tappa montignosina sul Monte Folgorito, alle ore 17, con "Non torno a casa da tre giorni" il tour.

Si conclude la rassegna il 3 settembre con #Extrafestival, orario ancora da definire, al Cinema Scuderie Granducali di Seravezza con il film documentario ‘Il sentiero invisibile’, regia e produzione di Pietro BagnaraOpen Circle, Montura editigin, presentato al Trento Film Festival 2023, in collaborazione con Memofest. Come sempre ci saranno le escursioni in montagna con il Cai che saranno comunicate nelle prossime settimane.

Francesco Scolaro