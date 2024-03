Musica sulle Apuane Emozioni in alta quota

Torna ’Musica sulle Apuane’, il festival culturale in quota organizzato dal Club Alpino Italiano di Massa con la collaborazione di varie sezioni Cai della Toscana e il sostegno del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Giunto alla dodicesima edizione, il festival è nato nel 2013 con l’obiettivo di far conoscere le Alpi Apuane ad un pubblico sempre più vasto e diversificato, coniugando una proposta artistica di alto valore culturale con l’educazione ambientale. Ogni evento si svolge infatti all’aperto, in luoghi emblematici per la storia, la bellezza o la criticità ambientale e ad ogni appuntamento è abbinata un’escursione organizzata dal Cai di Massa con la collaborazione di varie sezioni Cai della Toscana.

Pruno e la magia del solstizio, la sede di Anffas a Carrara, il Monte di Pasta a Massa, Pian della Fioba nei pressi del Rifugio Città di Massa, Passo Lucese, Campocecina, il Monte Folgorito, Foce di Mosceta, il Rifugio Puliti in alta Versilia, e infine Canal da l’Acqua a Resceto (Massa) sono i luoghi dove si terranno i 13 appuntamenti di Musica sulle Apuane 2024 in un alternarsi di musica di generi diversi, reading e teatro. L’edizione numero XII ospita tanti artisti giovani, molte donne, musiciste, compositrici, attrici, gruppi stranieri; un evento dedicato a Fabrizio De Andrè nel 25esimo anniversario dalla scomparsa e avvia la partnership con Controradio.

"Da quest’anno abbiamo rafforzato il nostro sostegno al Festival Musica sulle Apuane – dichiara il presidente del Parco Andrea Tagliasacchi – anche all’interno di una collaborazione complessiva con il Cai su diversi fronti, primo tra tutti la manutenzione e la messa in sicurezza dei sentieri. Il Festival è una straordinaria opportunità per vivere le Apuane attraverso la bellezza della musica che si unisce a quella della natura e, al contempo, un potente mezzo per promuovere il territorio".

"Una festa, un tripudio di musiche diverse, teatro, storie importanti da raccontare e ascoltare – dichiara la direttrice artistica del Festival Gioia Giusti - L’alto livello artistico che da sempre contraddistingue il nostro Festival si accompagna alla scelta dei luoghi più belli e più rappresentativi delle Alpi Apuane e del territorio con un programma dove entrano in gioco e sempre si mescolano musica, teatro, arte, la grande Storia, storie di diversità, storie di grandi donne e storie di grandi uomini".

La presentazione giovedì 20 giugno a Palazzo Ducale con un concerto liceo musicale “Palma”. Venerdì 21 giugno, nella chiesa del Paese di Pruno saranno ospiti del Festival due musiciste, Cristina Papini al violino e Ilaria Baldaccini al pianoforte, con il programma ’Donne note’. Sabato 22 giugno a Mezzomare (Lucca) spettacolo teatrale dedicato al 25° anniversario del Festival del Solstizio d’estate, in collaborazione con l’associazione I Raggi di Belen. Domenica 30 giugno alla sede di Anffas a Carrara, ospiti le De’ Soda Sisters, gruppo nato a Rosignano Solvay nel febbraio del 2011. Sabato 6 luglio al Monte di Pasta a Massa, ’Sangue e veleni’ reading concert sulle “navi a perdere” e attorno alla morte del capitano Natale De Grazia. Domenica 14 luglio a Pian della Fioba ’I fiati all’opera’, Ensemble dell’Orchestra della Toscana. Sabato 20 al Passo Lucese, Camaiore, ’Orchestrana’. Domenica 28 a Campocecina, ’Accordi apuani’ e ’Musica dall’insolito’. Domenica 4 agosto al Monte Folgorito di Montignoso i Kinnara con l’omaggio a Fabrizio De André. Domenica 11 a Foce di Mosceta, ’Tournée des refuges’. Domenica 18 al rifugio Puliti, jazz con ’Note noire’. Domenica 15 settembre a Canal da l’acqua, Massa i vincitori del Rock Contest 2023 di Controradio a Firenze, i Duck Baleno.