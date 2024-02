Musica sulla neve. Marabù celebration Sabato prossimo si terrà un evento all'aperto a Cerreto Laghi per celebrare la storia musicale e gli 70 anni di attività della stazione sciistica. In programma una fiaccolata in collaborazione con la scuola di sci. Un'occasione per conoscere questa famosa località dell'Appennino Tosco-Emiliano.