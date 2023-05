Musica, show degli studenti

Scuola comunale di Musica Città di Carrara: oggi al Palco della Musica il concerto degli allievi delle classi di Canto moderno, Musica Gioco e Propedeutica 1 e 2 Al via i saggi di fine anno della Scuola comunale di Musica Città di Carrara in vista della conclusione dei corsi che anche quest’anno hanno registrato un alto numero di iscrizioni. Stamani alle 11, il Palco della Musica in piazza Gramsci ospita il concerto delle allieve e degli allievi della classe di Canto moderno, seguita dal professore Marco Iardella, e delle classi di Musica Gioco e Propedeutica 1 e 2 della professoressa Lina Menconi. A portare il saluto dell’amministrazione comunale sarà presente l’assessora alla Cultura Gea Dazzi. La Scuola Comunale di Musica, con sede in via Tacca, propone una interessante offerta formativa in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie; dall’area propedeutica a quella classica e moderna, oltre ai corsi collettivi complementari. Sono presenti corsi di gioco musicale per i bambini dai quattro ai cinque anni, propedeutica primo anno per i bimbi di sei anni e propedeutica musicale strumentale per i bambini di sette anni d’età.