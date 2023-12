Musica per organo Un festival dal fascino unico

"Con questo festival abbiamo ridato ad Avenza una bella identità". C’è soddisfazione nelle parole di don Marino Navalesi, il parroco di San Pietro in Avenza che per l’ottavo anno consecutivo è riuscito a organizzare il "Festival internazionale d’organo" diventando nel tempo un appuntamento irrinunciabile delle domeniche sera di ottobre per gli appassionati di questo raffinato genere musicale. "Abbiamo l’organo più antico del comprensorio (il Serafino Paoli del 1852) e siamo gelosi della sua conservazione perché vogliamo usarlo e farlo sentire. E’ uno strumento unico, che per i suoi suoni colpisce tutti gli organisti che vi si cimentano. Abbiamo tante richieste per suonare questo strumento, ma non possiamo fare un festival che duri un anno e quindi dobbiamo limitare il numero degli organisti". Don Marino è anche soddisfatto della risposta del pubblico, anche se tira le orecchie ai suoi parrocchiani: "Gli avenzini sono un po’ pochi, c’è più gente che viene da fuori parrocchia".

Commenti favorevoli anche dalla vice sindaca Roberta Crudeli, che ha portato i saluti dell’amministrazione ed ha seguito il festival: "Questa manifestazione ha portato ad Avenza musica di alta qualità". Soddisfazione è espressa anche da Ferruccio Bartoletti, il direttore artistico: "Difficile dire quale sia stato il concerto più bello, il livello professionale è il medesimo per tutti, i musicisti che si sono alternati si sono distinti per il repertorio scelto, alcuni brani sono stati comuni a più concerti, anche se personalmente, per il repertorio presentato, ho molto apprezzato il primo con Han Andrè Stamm all’organo e Martin Schroder alla tromba, e l’ultimo che ha chiuso in bellezza con un abbinamento particolare tra organo e ocarina di Giuseppe Monari e Doradolce Minghetti". Gli altri musicisti all’organo sono stati Cesare Mancini, Josep Solè Coll, Matteo Venturini e Viviana Romoli.

Giunto all’8ª edizione, il festival è dedicato alla memoria di don Sergio Rosaia, ed è organizzato dalla parrocchia di San Pietro, con la collaborazione di Anspi (circolo Piergiorgio Frassati), ditta restauro di organi storici ’Samuele Maffucci’ di Pistoia, Furrer Carrara e ditta Verdini Marmi.

Maurizio Munda