Musica per l’anima Donato un pianoforte al centro Ezio Pelù

La solidarietà incontra la speranza, legandosi a doppio filo ai gesti di generosità. Sempre e con frequenza crescente. Come nel caso della donazione ricevuta in questi giorni dal centro Pelù.

In attesa che dal mondo scientifico arrivi la tanto attesa notizia di una cura per l’Alzheimer, si può gioire nella nostra città per il bel gesto di generosità che è stato fatto a favore degli ospiti del Centro. Infatti, sabato scorso, al Centro aiurno Alzheiemer dottor Ezio Pelu – struttura della Azienda Usl Toscana Zona Apuane gestita dalla Cooperativa Sociale G. DI vittorio – è arrivato in dono un pianoforte, grazie alla sensibilità del signor Lorenzo Nicoli di Avenza. Tutto nasce dall’appello lanciato su Facebook dagli stessi operatori a cui ha risposto Lorenzo, che ha prontamente messo a disposizione lo strumento musicale. Naturalmente, il secondo passo era trovare la disponibilità, sia di un mezzo adeguato che di persone esperte per il trasporto. Ed ecco che a quel punto è entrata in scena Maria Luisella Nelli, che ha chiesto aiuto alla Croce Rossa Italiana per realizzare il trasporto.

Così appunto sabato scorso un camion con i volontari della CRI con a bordo il prezioso carico è giunto a destinazione, regalando gioia e commozione a tutti gli operatori, agli ospiti presenti e ai familiari. Il sentito ringraziamento va naturalmente in primis a Lorenzo e poi a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un piccolo grande sogno, da parte della Coordinatrice del cda Alice Andreazzoli, il personale, gli ospiti e i loro familiari.