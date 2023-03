Musica “In Canto“ di Plantamura "Intreccio di pop, rock, folk e punk"

di Irene CarlottaCicora

Un “In Canto“, che è un intreccio perfetto di stili – si spazia dal punk al folk, passando da pop e rock – figlio della naturale evoluzione che domina tutte le cose. La vita, la musica e l’arte. Esce oggi il nuovo album della cantautrice Teresa Plantamura: si intitola appunto “In Canto“ e contiene 9 tracce, di cui una che si ripete in versione acustica. La distribuzione digitale è affidata a Sony Orchard.

"Si tratta di un lavoro, un traguardo raggiunto dopo una bella gestazione – spiega la Plantamura – Si spazia nei brani tra concetti diversi, che sono i miei: arzigogolati, sempre pronti a raccontare un aspetto di me e in particolare l’evoluzione che c’è stata nello stile rispetto al precedente disco, uscito nel 2017. Qui si viaggia tra punk, folk, pop e sfumature punk". Nel 2022 l’artista ha partecipato con un suo brano all’album ‘Parole Liberate’ e ai concerti che ne sono seguiti. Il nuovo lavoro è impreziosito da una collaborazione artistica di grande spessore.

"Sì, perché a firmare la copertina del mio nuovo album è stato il grande pittore di Carrara Claudio Cargiolli. Dunque un intreccio anche tra le città di Massa e Carrara, che ha generato un’esplosione di creatività. E’ una collaborazione particolare e prestigiosa, un privilegio per me legare la mia musica al suo tratto. Cargiolli ha illustrato l’album traendo da esso un suo concetto particolare. Tra i colori spicca la simbologia dell’occhio e l’opera si intitola “Indiscreto“". Il lavoro di Teresa Plantamura si compone di 9 tracce: 1. Finire per ricominciare (lanciato online come singolo); 2. Sudditi; 3. Parole e immagini; 4. Una parola; 5. La forma; 6. Raccontami; 7. Il controcanto; 8. Ti dico; 9. Parole e immagini (versione acustica).

"C’è dentro in questo “In Canto“ tutta la voglia e il gusto di cambiare, sperimentare. Perché le evoluzioni, si sa, ci sono continuamente nella vita e qui diventano musica. E’ un album che è legato a doppio filo alla mia voglia di cambiamento: lo dice bene il titolo “Finire per ricominciare“. In luce c’è l’aspetto della crescita, che comprende il brivido e la bellezza di correre dei rischi", conclude l’artista. Cantautrice eclettica, a volte ironica, altre aggressiva, travolgente, melodiosa, dolce. Teresa Plantamura ha aperto concerti di Max Gazzè, Loredana Bertè, Levante e diviso il palco con artisti di varia estrazione e differente fama. Nel 2017 è uscito il suo primo album dal titolo ‘L’arca dell’angelo’.