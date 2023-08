Musica e shopping low cost Bolle colorate, ’Sbarazzo’ e un live dedicato ai big

Continuano gli appuntamenti di ’Palcoscenici Stellati’, il cartellone estivo per spettatori di tutte le età, organizzato dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. A Marina di Massa, a Villa Cuturi, stasera è di scena la musica con ’Questi posti davanti al mare’. Un concerto, in cui saranno riproposti brani di Fossati, De Andrè, Lucio Dalla, Ruggeri e Battiato, prodotto da Menicagli che vede protagonisti Pietro Sinigaglia (voce e corno francese) Gloria Clemente (pianoforte), Davide L’Abbate (chitarra), Matteo Rovinalti (violino) e Davide Sinigaglia (percussioni). ’Questi posti davanti al mare’, dal titolo della canzone del 1988 di Ivano Fossati, cantata con Fabrizio De André e Francesco De Gregori, è un progetto che propone alcuni dei brani più belli e profondi dedicati dai cantautori italiani al mare e agli uomini che lo vivono. Sempre a Villa Cuturi, ma domenica, la Noah Dance Company presenta ’Sorrisi amari’. Il nuovo spettacolo della compagnia, in chiave street dance, è un modo di avvicinare lo spettatore a quel lato della danza che molte volte rimane nascosto.

Nel centro di Massa, invece, stasera arriva ’La Princi’ con il suo spettacolo di bolle, musica ed emozioni. Un mix di danza, magia e poesia per incantare grandi e piccini.

Oggi e domani, fuori dai ’Palcoscenici stellati’, appuntamento con lo shopping low cost ma di qualità grazie allo ’Sbarazzo’. E’ l’appuntamento, che si ripete due volte l’anno in cui i negozianti del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ applicano sconti sui prezzi già in saldo e in alcuni casi risparmiando fino al 70% su esaurimento scorte. Tra i tanti articoli proposti, sarà possibile trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, giocattoli, cartoleria, oggetti per la casa, scarpe e accessori, cosmetici, bricolage, occhiali, biancheria intima, tendaggi, aperitivi e molto altro tutto a prezzi super scontati. Alcuni commercianti hanno già iniziato con la settimana... sbarazzina anticipando le offerte. Negozi aperti anche di sera per godere di una passeggiata in città, fare shopping e poi, perché no, scambiare qualche chiacchiera davanti a un aperitivo o al tavolo di un ristorante. "Abbiamo la fortuna di lavorare in un centro storico dove alla base ci sono delle relazioni umane, si crea un rapporto di fiducia tra negoziante e il cliente che rappresenta sicuramente una risorsa – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ – invitiamo tutti a venire a Massa per poter cogliere le occasioni dello Sbarazzo".