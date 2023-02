Musica e poesia a teatro con ’Feste’

Ballo, musica, poesia. Prosegue stasera alle 21 al Teatro Animosi il programma di prosa con ’Feste’, il nuovo spettacolo di Familie Flöz che torna a meravigliare il pubblico con le sue poetiche maschere. ’Feste’, che fa parte della stagione di prosa nel cartellone promosso dal Comune di Carrara con Fondazione Toscana Spettacolo, è una favola per adulti senza parole.

Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale, fatta di musica, ballo e poseia. Dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso. In una maestosa villa sul mare, tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa.

Dietro la villa si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire e ordinare. In un poetico equilibrio fra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di Feste fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni.

Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi. Di Andres Angulo, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk, Michael Vogel, con Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk. Regia di Michael Vogel, co-regista Björn Leese. Produzione di Familie FlözTheaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg,Theater Lessing Wolfenbüttel con il supporto del Hauptkulturfonds.

L’inizio dello spettacolo è alle 21. La biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 ale 21. I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket, esclusivamente a prezzo intero. Prezzi dei biglietti: platea e palchi centrali euro 20, 18 il ridotto; palchi laterali euro 14, 12 il ridotto; loggione euro 10, 9 il ridotto.

Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune telefono 0585641419; Teatro degli Animosi, piazza Battisti 1, Carrara, telefono 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria.